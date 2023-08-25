Jovem é preso com droga em ônibus em simulação de abordagem em Viana

Um homem, de 26 anos, foi detido após a Polícia Rodoviária Federal ter encontrado pasta base de cocaína dentro da sua mochila na tarde desta quinta-feira (24), em Viana Crédito: Ricardo Medeiros

Um jovem de 26 anos foi preso após a Polícia Rodoviária Federal encontrar pasta base de cocaína dentro da mochila dele na tarde da última quinta-feira (24), em Viana. Segundo boletim de ocorrência, o suspeito estava em um ônibus intermunicipal, sentido Vitória - Cachoeiro de Itapemirim, quando o veículo foi abordado pela PRF.

Segundo a Guarda Municipal de Viana, que também atuou na ocorrência, a abordagem ocorreu durante um treinamento sobre abordagens em transportes coletivos, com a colaboração da Polícia Rodoviária Federal, da Guarda, da Polícia Militar e da Polícia Penal.

Durante o treinamento, o ônibus onde estava o suspeito teria sido selecionado para realizarem uma simulação. Ao revistarem os passageiros, os policiais encontraram, dentro da bolsa de Thiago Machado Pinheiro, um tablete de substância de pasta base de cocaína pesando aproximadamente um quilo, junto aos pertences pessoais do jovem.

Segundo os agentes da PRF, a droga estava enrolada em uma peça de roupa. Ao questionarem se Thiago era o dono da mochila, o jovem disse que o item era dele, entretanto, negou ser o dono da droga. Segundo relatado pela Polícia Rodoviária Federal, um teste rápido comprovou que a substância era o entorpecente.