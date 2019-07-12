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Norte do ES

Jovem é preso acusado de estuprar menina de 13 anos em Mucurici

Vítima havia desaparecido com o suspeito no dia anterior. A Polícia Militar realizou buscas e encontrou a adolescente na casa dele, com diversas marcas pelo corpo. Ele foi detido em flagrante

Publicado em 

12 jul 2019 às 13:07

Publicado em 12 de Julho de 2019 às 13:07

Vítima foi encaminhada para realizar exames no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares Crédito: Brunela Alves
Um jovem de 18 anos foi preso em Mucurici, região Norte do Estado, nesta quarta-feira (10), acusado de estuprar uma menina de 13 anos. A vítima havia desaparecido no dia anterior, quando foi vista seguindo para a cidade com Lucas Vagmacker Santos.
Com a informação de que a adolescente estava desaparecida, uma equipe da Polícia Militar seguiu para Mucurici para realizar buscas. Ao chegar na casa do acusado, encontrou a menina. Segundo a PM, ela apresentava diversas marcas pelo corpo e contou que foram causadas durante as relações sexuais.
O suspeito e a adolescente foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Montanha.
POLÍCIA CIVIL
Em nota, a Polícia Civil informou que Lucas foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus. Já a vítima foi encaminhada para realizar exames no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

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