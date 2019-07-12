Jovem é preso acusado de estuprar menina de 13 anos em Mucurici

Com a informação de que a adolescente estava desaparecida, uma equipe da Polícia Militar seguiu para Mucurici para realizar buscas. Ao chegar na casa do acusado, encontrou a menina. Segundo a PM, ela apresentava diversas marcas pelo corpo e contou que foram causadas durante as relações sexuais.
O suspeito e a adolescente foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Montanha.
POLÍCIA CIVIL
Em nota, a Polícia Civil informou que Lucas foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus. Já a vítima foi encaminhada para realizar exames no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.