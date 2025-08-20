E ainda furtou TV

Jovem é presa por incendiar casa de mulher em Guaçuí

Segundo a polícia, a mulher presa ateou fogo na residência de outra, que estaria se relacionando com o mesmo homem que ela

A casa foi praticamente toda destruída pelo fogo, em Guaçuí Crédito: Polícia Civil

Uma mulher de 25 anos suspeita de atear fogo na casa de outra no bairro Horto Florestal em Guaçuí, na Região do Caparaó, foi presa nesta quarta-feira (20). Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu no dia 16 de julho deste ano. Não havia ninguém no imóvel e a suspeita ainda furtou uma televisão no imóvel.

De acordo com a investigação da polícia, ela aproveitou que a vítima não se encontrava na residência, invadiu o local, furtou o eletrodoméstico e ateou fogo. Vítima e a suspeita estariam se relacionando com o mesmo homem. Dias antes do incêndio criminoso, a suspeita teria agredido fisicamente a vítima.

A delegada de Guaçuí, Yasmin Neves Fassarella, pediu a prisão preventiva da suspeita, pois mesmo depois de cometer os crimes, ela ainda continuou fazendo ameaças nas redes sociais contra a outra mulher.

Após buscas pela mulher, ela se entregou na delegacia, na companhia de um advogado. Ela preferiu não prestar declarações e foi encaminhada para o Centro Provisório Feminino de Cachoeiro de Itapemirim.

