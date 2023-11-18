Jovem é perseguido e morto por bandidos encapuzados em Linhares

Um jovem de 19 anos — que não teve o nome divulgado — foi morto a tiros no meio da rua no bairro Nova Esperança, em Linhares, Norte do Espírito Santo. Testemunhas relataram à Polícia Militar que o crime teria sido cometido por quatro indivíduos encapuzados, que perseguiram a vítima. O crime aconteceu na madrugada deste sábado (18) e, até a publicação, nenhum suspeito havia sido detido.