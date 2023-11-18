Jovem é perseguido e morto por bandidos encapuzados em Linhares

Um jovem de 19 anos — que não teve o nome divulgado — foi morto a tiros no meio da rua no bairro Nova Esperança, em Linhares, Norte do Espírito Santo. Testemunhas relataram à Polícia Militar que o crime teria sido cometido por quatro indivíduos encapuzados, que perseguiram a vítima. O crime aconteceu na madrugada deste sábado (18) e, até a publicação, nenhum suspeito havia sido detido.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. A corporação reforçou que informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia (181). "Dados passados pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações", finalizou, em nota.