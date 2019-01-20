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Assassinato

Jovem é morto com nove tiros na Serra

De acordo com a Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o rapaz estava sentado em um calçada, quando um suspeito de moto passou e efetuou os disparos

Publicado em 

19 jan 2019 às 21:10

Publicado em 19 de Janeiro de 2019 às 21:10

Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Marcos Fernandez/Arquivo
O jovem Sávio Vinícius Siqueira, de 19 anos, foi morto com nove disparos de arma de fogo, na manhã deste sábado (19), no bairro Cascata, na Serra.
De acordo com a Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o rapaz estava sentado em uma calçada, quando o suspeito de moto passou e efetuou os disparos. Sávio ainda tentou fugir do acusado, mas foi atingido.
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Ele foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento da Serra (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
A motivação do crime ainda é desconhecida. Até a publicação desta matéria, o suspeito não havia sido localizado.  

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