Jovem é morto com nove tiros na Serra

O jovem Sávio Vinícius Siqueira, de 19 anos, foi morto com nove disparos de arma de fogo, na manhã deste sábado (19), no bairro Cascata, na Serra.
De acordo com a Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o rapaz estava sentado em uma calçada, quando o suspeito de moto passou e efetuou os disparos. Sávio ainda tentou fugir do acusado, mas foi atingido.
Ele foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento da Serra (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
A motivação do crime ainda é desconhecida. Até a publicação desta matéria, o suspeito não havia sido localizado.