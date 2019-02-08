Jovem é morto ao ser esfaqueado e espancado por grupo na Serra

Um jovem de 28 anos foi morto ao ser esfaqueado e espancado por um grupo de aproximadamente seis homens, em, na, na tarde desta sexta-feira (8). Sem saber a motivação, testemunhas contaram que os homens acusavam o jovem dizendo "Foi ele!". Antes e morrer, a vítima tentou se defender falando "Não fui eu".

De acordo com investigadores da, era por volta de 12 horas quando o jovem Moisés Sarmento da Silva, de 28 anos, foi visto fugindo da rodovia Norte-Sul e seguindo para um bar na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes. Ao chegar, ele foi perseguido por cerca de seis homens.

Testemunhas contaram à polícia que alguns dos homens acusaram Moisés, dizendo "Foi ele!". Porém, ninguém soube dizer qual seria a acusação. Moisés ainda tentou se defender, negando a acusação: "Não fui eu!". Foi quando parte do grupo gritou: "Mata logo!". Nesse momento, os homens esfaquearam Moisés no peito, na região da costela e nas mãos. Ao mesmo tempo, parte dos homens espancaram a vítima.