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Jardim Marilândia

Jovem é morto a tiros na frente de casa em Vila Velha

Dois homens em um carro preto atiraram quando André Luiz Santos Cardozo estava na calçada; até o momento ninguém foi preso pelo crime
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2025 às 11:09

Publicado em 18 de Abril de 2025 às 11:09

Viatura da Polícia Militar; viatura; Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Wilson Rodrigues
Um homem de 24 anos foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (18) em Jardim Marilândia, Vila Velha. André Luiz Santos Cardozo foi atingido na região da cabeça quando estava na calçada em frente à casa onde morava. Ninguém foi preso pelo crime.
A mãe da vítima contou aos policiais que estava em casa quando ouviu os disparos e encontrou o filho caído em frente à residência. Testemunhas disseram à Polícia Militar que os tiros foram efetuados por dois homes em um carro preto, que fugiram do local.
De acordo com o relatório da PM, nem a mãe nem populares souberam informar a motivação do crime, apenas disseram que André era usuário de drogas. A perícia foi acionada.
O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. A Polícia Civil informou que, até momento, nenhum suspeito foi detido.
O corpo do jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Quem tiver alguma informação sobre o caso deve entrar em contato, de forma sigilosa, por meio do Disque-Denúncia (181).

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