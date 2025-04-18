Jovem é morto a tiros na frente de casa em Vila Velha

Viatura da Polícia Militar Crédito: Wilson Rodrigues

Um homem de 24 anos foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (18) em Jardim Marilândia, Vila Velha . André Luiz Santos Cardozo foi atingido na região da cabeça quando estava na calçada em frente à casa onde morava. Ninguém foi preso pelo crime.

A mãe da vítima contou aos policiais que estava em casa quando ouviu os disparos e encontrou o filho caído em frente à residência. Testemunhas disseram à Polícia Militar que os tiros foram efetuados por dois homes em um carro preto, que fugiram do local.

De acordo com o relatório da PM, nem a mãe nem populares souberam informar a motivação do crime, apenas disseram que André era usuário de drogas. A perícia foi acionada.

O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. A Polícia Civil informou que, até momento, nenhum suspeito foi detido.