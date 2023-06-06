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Coqueiral de Itaparica

Jovem é morto a tiros em Vila Velha 10 dias após sair da cadeia

Bruno Carvalho da Silva foi atingido por ocupantes de uma motocicleta quando voltava da praia, nesta segunda-feira (5)
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

06 jun 2023 às 16:26

Publicado em 06 de Junho de 2023 às 16:26

Bruno Carvalho da Silva, de 19 anos, morto a tiros em Vila Velha
Bruno Carvalho da Silva, de 19 anos, morto a tiros em Vila Velha Crédito: Redes Sociais
Um jovem de 19 anos, identificado como Bruno Carvalho da Silva, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (5) em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. Segundo apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, o rapaz havia saído da cadeia há cerca de 10 dias.
Logo após deixar o presídio, Bruno foi morar na Favelinha do Ibes, também em Vila Velha. Nesta segunda, ele tinha saído de bicicleta para ir à praia. No caminho, acabou passando pelo território de traficantes rivais. Na volta, Bruno foi surpreendido por dois suspeitos em uma motocicleta, na Rua Itaperuna.
Segundo testemunhas, os criminosos atiraram em Bruno, deram a volta no quarteirão, retornaram, atiraram mais uma vez e ainda tiraram uma foto do corpo do rapaz.
Conforme as primeiras investigações, Bruno já foi preso várias vezes por tráfico de drogas. Atualmente, ele seria integrante da gangue da Favelinha do Ibes. O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, ninguém foi preso.

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