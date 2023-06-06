Jovem é morto a tiros em Vila Velha 10 dias após sair da cadeia

Bruno Carvalho da Silva, de 19 anos, morto a tiros em Vila Velha Crédito: Redes Sociais

TV Gazeta, o rapaz havia saído da cadeia há cerca de 10 dias. Um jovem de 19 anos, identificado como Bruno Carvalho da Silva, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (5) em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha . Segundo apuração do repórter André Falcão, da, o rapaz havia saído da cadeia há cerca de 10 dias.

Logo após deixar o presídio, Bruno foi morar na Favelinha do Ibes, também em Vila Velha. Nesta segunda, ele tinha saído de bicicleta para ir à praia. No caminho, acabou passando pelo território de traficantes rivais. Na volta, Bruno foi surpreendido por dois suspeitos em uma motocicleta, na Rua Itaperuna.

Segundo testemunhas, os criminosos atiraram em Bruno, deram a volta no quarteirão, retornaram, atiraram mais uma vez e ainda tiraram uma foto do corpo do rapaz.