Jovem é morto a tiros em João Neiva

Um jovem identificado como Wender Lucas Reverte Correa, de 18 anos, foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (22), no bairro Monte Líbano, em João Neiva, no Norte do Estado. De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 21h10 e ao chegar ao local encontrou Wender caído próximo a um cafezal.
Testemunhas contaram à PM que um veículo Gol, de cor branca, passou pela vítima e o ocupante atirou contra Wender. Ele foi atingido por um tiro na região do tórax.
Wender foi socorrido e levado para um hospital da cidade, mas não resistiu e morreu. O corpo do jovem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e já foi liberado.
Em nota, a Polícia Civil disse que até o momento nenhum suspeito do crime foi preso. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de João Neiva e qualquer contribuição para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br. Não é preciso se identificar.