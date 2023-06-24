Jovem é morto a tiros dentro de lava jato na Serra

Um homem de 28 anos foi assassinado dentro de um lava jato, em Jardim Limoeiro, na Serra, nesta sexta-feira (23). Ele era cliente do estabelecimento e foi seguido até o local por uma dupla de motocicleta. O criminoso que estava na garupa desceu da moto, efetuou pelo menos nove disparos contra o rapaz e depois fugiu.
Conforme informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta, um trabalhador as imediações estava mandando mensagem em áudio para a namorada, no exato momento dos disparos, e acabou captando o som dos tiros.
A ação criminosa durou cerca de um minuto. Após disparar contra o jovem, o bandido subiu novamente na moto e fugiu com o comparsa. O nome da vítima não foi divulgado e, até a publicação da reportagem, nenhum suspeito havia sido preso. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.
Com informações do G1 ES