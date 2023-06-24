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Em Jardim Limoeiro

Jovem é morto a tiros dentro de lava jato na Serra

Foram efetuados pelo menos nove disparos contra o rapaz, que morreu no local; nenhum suspeito do crime foi preso até o momento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2023 às 14:17

Publicado em 24 de Junho de 2023 às 14:17

Lava Jato na Serra onde cliente foi assassinado
Lava Jato na Serra onde cliente foi assassinado após ser perseguido por dois bandidos Crédito: Pablo Campos/TV Gazeta
Um homem de 28 anos foi assassinado dentro de um lava jato, em Jardim Limoeiro, na Serra, nesta sexta-feira (23). Ele era cliente do estabelecimento e foi seguido até o local por uma dupla de motocicleta. O criminoso que estava na garupa desceu da moto, efetuou pelo menos nove disparos contra o rapaz e depois fugiu. 
Conforme informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta, um trabalhador as imediações estava mandando mensagem em áudio para a namorada, no exato momento dos disparos, e acabou captando o som dos tiros. 
A ação criminosa durou cerca de um minuto. Após disparar contra o jovem, o bandido subiu novamente na moto e fugiu com o comparsa. O nome da vítima não foi divulgado e, até a publicação da reportagem, nenhum suspeito havia sido preso. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.
Com informações do G1 ES

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