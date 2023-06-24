Homem é morto a tiros e facadas ao chegar em casa no Norte do ES

Um homem, que não teve a idade e a identidade divulgadas, foi morto a tiros e com golpes de facão no rosto, na noite desta sexta-feira (23), no bairro Santo Antônio de Pádua, Jaguaré, Norte do Estado. Após o crime, o suspeito fugiu e não foi localizado pela Polícia Militar, que realizou buscas na região.
Conforme relato da entrada da vítima aos policiais militares, o homem chegou em casa em uma bicicleta, momento em que foi atingido por disparos de arma de fogo. Nesse momento, a jovem estava indo abrir o portão para o padrasto entrar em casa.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, a vítima chegou a tentar pegar um facão que estava na mochila dela para tentar se defender, mas caiu. Diante disso, o autor dos disparos pegou o facão e atingiu o homem no rosto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Acionada para atender a ocorrência, a Polícia Civil, em nota, informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Jaguaré. Até a manhã deste sábado (24), nenhum suspeito havia sido detido e detalhes da investigação não foram divulgados.