Jovem é baleado na cabeça durante assalto em Vila Velha

Rua onde crime ocorreu, em Vila Velha Crédito: Oliveira Alves

Um pintor de barcos, de 21 anos, foi baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto no bairro Santa Mônica, em Vila Velha , na madrugada desta terça-feira (9). O jovem conversava com dois amigos quando foi surpreendido pelo criminoso.

Testemunhas contaram que o assaltante deu ordens para que os três rapazes entregassem o celular, e que não houve reação. Quando o jovem de 21 anos colocou a mão na bermuda para pegar o aparelho e entregar, o homem atirou.

O assaltante fugiu correndo. Já o jovem baleado foi socorrido por uma equipe do Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado pro Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a vítima segue internada, mas conversando e lúcida. Investigadores da Polícia Civil falaram com o jovem e com testemunhas do crime, mas, por enquanto, nenhum suspeito foi preso.

O caso foi registrado como tentativa de latrocínio e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).