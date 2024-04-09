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Santa Mônica

Jovem é baleado na cabeça durante assalto em Vila Velha

Vítima estava com amigos e, segundo testemunhas, não reagiu à abordagem criminosa; ele foi socorrido pelo Samu/192 e levado a hospital em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2024 às 12:19

Publicado em 09 de Abril de 2024 às 12:19

Jovem de 21 anos é baleado na cabeça durante tentativa de assalto
Rua onde crime ocorreu, em Vila Velha Crédito: Oliveira Alves
Um pintor de barcos, de 21 anos, foi baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto no bairro Santa Mônica, em Vila Velha, na madrugada desta terça-feira (9). O jovem conversava com dois amigos quando foi surpreendido pelo criminoso. 
Testemunhas contaram que o assaltante deu ordens para que os três rapazes entregassem o celular, e que não houve reação. Quando o jovem de 21 anos colocou a mão na bermuda para pegar o aparelho e entregar, o homem atirou.
O assaltante fugiu correndo. Já o jovem baleado foi socorrido por uma equipe do Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado pro Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a vítima segue internada, mas conversando e lúcida. Investigadores da Polícia Civil falaram com o jovem e com testemunhas do crime, mas, por enquanto, nenhum suspeito foi preso.
O caso foi registrado como tentativa de latrocínio e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).
Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta

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