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Bairro Nova Palestina

Jovem é assassinado e carro é incendiado na Grande São Pedro em Vitória

Wedesom da Silva Raimundo, de 22 anos, foi socorrido por um casal e levado ao PA de São Pedro, mas já estava sem vida quando chegou ao local na tarde de segunda-feira (22)
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

23 abr 2024 às 08:50

Publicado em 23 de Abril de 2024 às 08:50

Um jovem de 22 anos foi assassinado a tiros na tarde da última segunda-feira (22), em Nova Palestina, região da Grande São Pedro, em Vitória. Após a morte de Wedesom da Silva Raimundo, um carro foi incendiado no bairro, causando pânico nos moradores.
Wedesom foi baleado por volta das 13h, na rua São Tiago, e socorrido por um casal, que o levou de carro ao Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, mas o jovem já chegou à unidade sem vida.
Jovem é assassinado e carro é incendiado na Grande São Pedro em Vitória
Jovem é assassinado e carro é incendiado na Grande São Pedro em Vitória Crédito: Reprodução
Após a morte do jovem, um veículo foi incendiado em Nova Palestina. Procurada pela reportagem, a Guarda Municipal de Vitória informou que, mesmo com a situação, as aulas nas escolas da região seguiram normalmente.
Segundo relatos à reportagem da TV Gazeta, Wedesom teria se envolvido em uma briga no último domingo (21), mas a polícia não confirmou que a situação tenha relação com a morte e o caso será investigado.
Por nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo de Wedesom foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares.
*Com informações da repórter Quézia Prado, da TV Gazeta

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