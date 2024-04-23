Um jovem de 22 anos foi assassinado a tiros na tarde da última segunda-feira (22), em Nova Palestina, região da Grande São Pedro, em Vitória. Após a morte de Wedesom da Silva Raimundo, um carro foi incendiado no bairro, causando pânico nos moradores.

Wedesom foi baleado por volta das 13h, na rua São Tiago, e socorrido por um casal, que o levou de carro ao Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, mas o jovem já chegou à unidade sem vida.

Jovem é assassinado e carro é incendiado na Grande São Pedro em Vitória Crédito: Reprodução

Após a morte do jovem, um veículo foi incendiado em Nova Palestina. Procurada pela reportagem, a Guarda Municipal de Vitória informou que, mesmo com a situação, as aulas nas escolas da região seguiram normalmente.

Segundo relatos à reportagem da TV Gazeta, Wedesom teria se envolvido em uma briga no último domingo (21), mas a polícia não confirmou que a situação tenha relação com a morte e o caso será investigado.

Por nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo de Wedesom foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares.