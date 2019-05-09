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Violência

Jovem é assassinado com oito tiros em Jaguaré

Vítima tinha 19 anos e foi morta com sete disparos de arma de fogo na cabeça e um no pescoço. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Publicado em 

09 mai 2019 às 15:38

Publicado em 09 de Maio de 2019 às 15:38

A Delegacia de Jaguaré, no Norte do Estado Crédito: Divulgação
Um jovem de 19 anos foi assassinado com oito tiros na noite desta quarta-feira (08), no bairro Seac, em Jaguaré, região Norte do Estado. O crime aconteceu por volta das 21 horas, na rua Vovô França. O nome da vítima não foi informado.
De acordo com a Polícia Militar, denúncias via Ciodes-190 informaram que um homem, não identificado, tinha sido alvejado por disparos de arma de fogo nas proximidades da maçonaria. Ao chegarem no local, os policiais encontraram o corpo coberto por um lençol. Um familiar da vítima teria colocado o lençol sobre o corpo.
A perícia concluiu que o jovem foi morto com sete tiros na cabeça e um no pescoço. Em nota, a Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi detido até o momento e que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Jaguaré.
Jovem é assassinado com oito tiros em Jaguaré

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