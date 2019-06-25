Jovem é assassinado com mais de 30 tiros em São Mateus

Maciel Pereira Rodrigues foi assassinado Crédito: Reprodução

Um jovem de 19 anos foi assassinado com mais de 30 tiros na comunidade de Nova Aimorés, em São Mateus , região Norte do Estado. O crime aconteceu na noite desta segunda-feira (24), perto da casa da vítima. Maciel Pereira Rodrigues morreu na hora.

Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos em uma moto atiraram contra o jovem. Um dos acusados seria envolvido com o tráfico de drogas e com outros crimes. Além disso, o criminoso seria conhecido da vítima.

A perícia da Polícia Civil apontou que Maciel foi alvejado por 33 disparos de arma de fogo. No local, foram recolhidas cápsulas de munições calibre 380. O corpo do rapaz foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

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POLÍCIA CIVIL

Em nota, a PC informou que nenhum suspeito foi detido até o momento e que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Outras informações não foram passadas para não atrapalhar o andamento das investigações.