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Violência

Jovem é assassinado com mais de 30 tiros em São Mateus

Maciel Pereira Rodrigues estava perto da casa onde morava, no bairro Nova Aimorés, quando foi baleado por dois suspeitos em uma moto. Crime é investigado pela Polícia Civil

Publicado em 

25 jun 2019 às 14:19

Publicado em 25 de Junho de 2019 às 14:19

Maciel Pereira Rodrigues foi assassinado Crédito: Reprodução
Um jovem de 19 anos foi assassinado com mais de 30 tiros na comunidade de Nova Aimorés, em São Mateus, região Norte do Estado. O crime aconteceu na noite desta segunda-feira (24), perto da casa da vítima. Maciel Pereira Rodrigues morreu na hora.
Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos em uma moto atiraram contra o jovem. Um dos acusados seria envolvido com o tráfico de drogas e com outros crimes. Além disso, o criminoso seria conhecido da vítima.
A perícia da Polícia Civil apontou que Maciel foi alvejado por 33 disparos de arma de fogo. No local, foram recolhidas cápsulas de munições calibre 380. O corpo do rapaz foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Jovem é assassinado com mais de 30 tiros em São Mateus
POLÍCIA CIVIL
Em nota, a PC informou que nenhum suspeito foi detido até o momento e que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Outras informações não foram passadas para não atrapalhar o andamento das investigações. 
 

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