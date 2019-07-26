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Violência

Jovem é assassinado com 11 tiros na cabeça em Jaguaré

O corpo de Uedson Alves Soares foi encontrado em uma plantação de pimenta na zona rural.

Publicado em 

26 jul 2019 às 13:05

Publicado em 26 de Julho de 2019 às 13:05

A Delegacia de Jaguaré, no Norte do Estado Crédito: Divulgação
Um jovem de 23 anos foi assassinado a tiros na zona rural de Jaguaré, região Norte do Estado, na manhã desta quinta-feira (25). O corpo de Uedson Alves Soares foi encontrado em uma plantação de pimenta, no bairro Seac, com 11 tiros na cabeça.
Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos foram vistos indo em direção a uma mata do bairro levando a vítima à força. Os militares foram informados, realizaram buscas na região, mas eles não foram localizados.
> Pai impede que a filha seja assassinada pelo ex-companheiro em Jaguaré
Em seguida, um novo chamado indicava que foram ouvidos disparos de arma de fogo em uma plantação de pimenta. Quando os policiais chegaram no local, encontraram o corpo do jovem. A Polícia Civil foi acionada e o perito confirmou que havia 11 perfurações no crânio de Uedson. Buscas foram realizadas, mas os acusados não foram localizados.
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Jaguaré e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
 
 

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