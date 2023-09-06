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Foi a delegacia

Jovem dá queixa do namorado por tirar fotos íntimas dela dormindo em Cariacica

Segundo a vítima, uma jovem de 21 anos, homem de 42 anos ainda invadiu o celular da moça e fez contato com amigos dela com o intuito de afastá-los da namorada
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

06 set 2023 às 10:08

Publicado em 06 de Setembro de 2023 às 10:08

Uma jovem de 21 anos registrou um boletim de ocorrência contra o namorado, um homem de 42 anos, após descobrir que ele havia tirado fotos íntimas dela enquanto ela dormia. O caso ocorreu em Cariacica. Além disso, o homem invadiu o celular da namorada e fez contato com os amigos dela, na intenção de afastá-los da moça.
A vítima buscou ajuda na Delegacia Regional de Cariacica nesta terça-feira (5). Conforme boletim de ocorrência, ela contou que teve um relacionamento de três meses com o homem. As fotos foram tiradas há cerca de um mês, e ela ficou sabendo porque o próprio companheiro mostrou as imagens, no celular dele. A jovem tem medo do que ele pode fazer com esses registros.
Polícia Civil informou que "a vítima esteve na 4ª Delegacia Regional de Cariacica e registrou um boletim de ocorrência de crimes contra a dignidade sexual. O boletim foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cariacica para investigação. Como se trata de crime contra a dignidade sexual, detalhes não serão divulgados, uma vez que o procedimento corre sob sigilo".

O que dizem especialistas

Segundo a coordenadora do mestrado e doutorado da Faculdade de Direito de Vitória (FDV), Elda Coelho de Azevedo Bussinguer, o caso pode se enquadrar como "pornografia de vingança". "Tem toda a questão da invasão de privacidade, tentativa de coagir a pessoa. Possivelmente ele tinha um projeto de expô-la publicamente, tudo isso se constitui crime. Ela fez a denúncia e certamente ele será ouvido pela polícia", explicou.
A advogada ressaltou que, caso ele envie essas imagens para alguém, o crime se agrava. "Se ele expôs ou não, ainda não sabemos. Mas se ele entrou em contato com alguém para divulgar as fotos dela, as coisas se agravam. A gente não tem todos os elementos da história, mas independente do porquê, ele não tinha o direito. Se enquadra na chamada pornografia de vingança ou uma forma de ameaça e constrangimento."
> Pornografia de Vingança: veja como denunciar se você for vítima
Elda ponderou que, agora, a vítima vai precisar unir provas do caso. "Esse inquérito vai ser feito e isso vai ser provado ou não. É importante dizer que essa estratégia de ameaça é cada vez mais frequente: é mais uma forma perversa que os homens encontram de manter as mulheres cativas, porque eles se acham donos, proprietários delas."
A advogada de família Larissa Costa alertou sobre as pessoas que recebem fotos íntimas e acham que não há problema nisso. "O artigo do Código Penal traz vários verbos, como oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender, distribuir. Então se você receber e armazenar essas imagens, já pode ser responsabilizado. Outro ponto que devemos destacar é que a sociedade, por conta do machismo estrutural, às vezes se preocupa mais em punir a vítima do que punir quem cometeu esse crime", disse. 
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