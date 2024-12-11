Irmãos são presos por receptação de fios de cobre furtados em Vila Velha

Polícia Civil faz operação para conter furtos de cobre Crédito: Divulgação Sesp

A Operação Fragmentum II , deflagrada pela Polícia Civil no bairro Santa Rita, em Vila Velha, na terça-feira (10), resultou na prisão de dois irmãos, suspeitos de receptação de fios de cobre furtados. A ação teve objetivo de combater furtos e a receptação de cabos e equipamentos de telefonia.

Segundo a Polícia Civil, foram apreendidos cerca de dois quilos de fios de cobre queimados, 120 metros de capas de cabos metálicos e 60 metros de cabos de fibra ótica. A corporação disse que as investigações apontaram que os irmãos administravam dois galpões no mesmo terreno, mas com estruturas independentes, acessos separados e finalidades distintas.

Conforme o titular do 7º Distrito Policial, delegado Carlos Vitor Almeida, os galpões ficavam num mesmo terreno, porém, com acessos independentes. Um deles possuía alvará de funcionamento e operava, aparentemente, de forma regular, enquanto o outro era completamente clandestino. No entanto, as investigações revelaram que ambos recebiam materiais de origem ilícita, com parte dos itens sendo redirecionada ao galpão regularizado para encobrir a procedência dos fios.

"Foi relatado pelas empresas de telefonia que, desde a primeira fase da operação Fragmentum, da semana passada pra cá, não houve queda de sinal de internet e telefonia em Vila Velha", disse o delegado.

Os suspeitos foram autuados por receptação qualificada, crime que pode resultar em penas de até oito anos de prisão. Novas etapas da operação já estão em planejamento para identificar outros envolvidos nesse tipo de atividade criminosa. Além dos dois presos na terça-feira, outros dois homens já haviam sido presos na primeira fase da operação, realizada no dia 4 de dezembro.

Outros 15 quilos de fios apreendidos em Vitória

Além das prisões feitas na operação da Polícia Civil, um mecânico de 45 anos foi detido pela Guarda Municipal de Vitória ao ser flagrado furtando fios na Avenida Vitória, em Bento Ferreira, na noite de domingo (8). Com ele foram apreendidos 15 quilos de fios de telefonia furtados.