Irmãos são detidos com R$ 5 mil e drogas em Cachoeiro de Itapemirim

Seis pessoas foram detidas pelaapós uma abordagem a um veículo no bairro Zumbi, em, no Sul do Estado, na tarde desta segunda-feira (05). Os militares conseguiram apreender R$ 5 mil, quase 300 pedras de crack, além de uma arma.

Após denuncias anônimas, os militares abordaram um veículo Ford Ka, no bairro Zumbi, com quatro ocupantes. Na casa do condutor e de seu irmão, no bairro Vila Rica, onde na casa do foram encontradas drogas, armas, dinheiro, uma ave sem registro e mais um indivíduo com 55 pedras de crack em mãos, que informou ter mais material em sua casa.