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Foi preso

Irmão agride irmã até ela desmaiar em briga por louça suja em Vila Velha

Fato ocorreu no bairro Novo México, na casa onde moram a vítima e o suspeito do crime, de 22 anos; jovem foi autuado por crimes na forma da Lei Maria da Penha

Publicado em 17 de Abril de 2025 às 11:37

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

17 abr 2025 às 11:37
2ª Delegacia Regional, localizada em Vila Velha
2ª Delegacia Regional, localizada em Vila Velha, para onde suspeito foi levado antes de ir para presídio Crédito: Divulgação | PCES
Um jovem de 22 anos acabou preso após agredir a própria irmã com socos na cabeça e tentar enforcá-la , na tarde de quarta-feira (16), dentro da casa onde moram, após eles brigarem por causa de louça suja. O fato ocorreu no bairro Novo México, em Vila Velha. Consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar que, durante as agressões, a vítima chegou a desmaiar. O suspeito foi autuado na forma da Lei Maria da Penha
Conforme o registro da PM, a vítima relatou que o irmão exigiu que ela lavasse a louça. Após ela se recusar, os dois discutiram e ele passou a agredi-la com socos na cabeça, tentando também enforcá-la duas vezes. Em uma das tentativas de estrangulamento, a vítima disse que desmaiou e ficou desacordada por um tempo. 
Ainda de acordo com o registro da PM, vítima apresentava vermelhidão no pescoço no momento em que conversou com os policiais que atenderam à ocorrência e manifestou interesse em representar criminalmente contra o irmão. Ela recusou atendimento médico. O suspeito negou ter cometido as agressões. Mesmo assim foi conduzido algemado à Delegacia Regional de Vila Velha.
A Polícia Civil disse que o rapaz de 22 anos foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, injúria e ameaça qualificada, na forma da Lei Maria da Penha, e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).  

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