Irmão agride irmã até ela desmaiar em briga por louça suja em Vila Velha

2ª Delegacia Regional, localizada em Vila Velha, para onde suspeito foi levado antes de ir para presídio Crédito: Divulgação | PCES

Um jovem de 22 anos acabou preso após agredir a própria irmã com socos na cabeça e tentar enforcá-la , na tarde de quarta-feira (16), dentro da casa onde moram, após eles brigarem por causa de louça suja. O fato ocorreu no bairro Novo México, em Vila Velha . Consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar que, durante as agressões, a vítima chegou a desmaiar. O suspeito foi autuado na forma da Lei Maria da Penha

Conforme o registro da PM, a vítima relatou que o irmão exigiu que ela lavasse a louça. Após ela se recusar, os dois discutiram e ele passou a agredi-la com socos na cabeça, tentando também enforcá-la duas vezes. Em uma das tentativas de estrangulamento, a vítima disse que desmaiou e ficou desacordada por um tempo.

Ainda de acordo com o registro da PM, vítima apresentava vermelhidão no pescoço no momento em que conversou com os policiais que atenderam à ocorrência e manifestou interesse em representar criminalmente contra o irmão. Ela recusou atendimento médico. O suspeito negou ter cometido as agressões. Mesmo assim foi conduzido algemado à Delegacia Regional de Vila Velha.