Thelma, Carlos Eduardo e Cleber foram presos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

São Paulo que atuava no Espírito Santo, dentro das instituições bancárias, furtando os cartões das vítimas. Um quarto suspeito está sendo procurado pela polícia. Thelma Romeiro Campiao, Carlos Eduardo Gomes da Silva e Cleber Gomes Azevedo foram presos nesta sexta-feira (19) suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha deque atuava no Espírito Santo, dentro das instituições bancárias, furtando os cartões das vítimas. Um quarto suspeito está sendo procurado pela polícia.

Your browser does not support the audio element. Integrantes de quadrilha de SP que agiam em bancos no ES são detidos

O titular de Delegacia Especializada de Roubo a Banco, Gabriel Monteiro, explicou que a polícia teve acesso às câmeras de videomonitoramento de um banco e identificou o veículo usado pelos criminosos. O cerco eletrônico flagrou o carro e os suspeitos foram presos. Eles estavam com diversos equipamentos eletrônicos e cartões das vítimas.

De acordo com o delegado, o alvo do grupo eram pessoas de idade. "Eles afirmavam que a pessoa estaria bloqueando o cartão no terminal bancário e, nesse momento, eles conseguiam trocar o cartão da vítima por outro semelhante", contou.

Com os cartões, a quadrilha comprava celulares, notebooks e videogames, via internet, e encaminhava para São Paulo, onde eram vendidos. Carlos e Kleber abordavam as vítimas e Thelma era responsável pelo envio das mercadorias. A polícia acredita que pelo menos cinquenta pessoas foram vítimas dos suspeitos.

Os acusados devem responder pelos crimes de estelionato, furto qualificado mediante fraude e integração de organização criminosa. A pena pode chegar a mais de 30 anos de prisão.

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OUTRO GOLPE

Gabriel afirmou que a quadrilha cometia outros golpes no Estado. Segundo ele, um dos integrantes entrava em contato com a vítima, se passando por gerente de banco, e informava que o cartão teria sido bloqueado. "Ele pedia para a vítima cortar o cartão sem danificar o chip e encaminhar para o setor competente. Ele já tinha um telefone que a vítima ligava, caia no golpe e mandava um motoboy buscar o cartão em um envelope lacrado".

ORIENTAÇÃO

A polícia orienta para que as pessoas que foram vítimas da quadrilha compareçam à Delegacia de Roubo a Banco para registrar um boletim de ocorrência.

"A nossa orientação é que não aceite ajuda de estranhos e procure sempre pessoas credenciadas ao banco. Nunca empreste um cartão ou entregue para pessoas estranhas", finalizou.