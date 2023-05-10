Um homem suspeito de homicídio e integrar o Primeiro Grupo Catarinense (PGC), a maior organização criminosa do estado de Santa Catarina, foi preso nesta quarta-feira (10), na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, Edson Galvão Reis, de 27 anos, era procurado pela Justiça e se escondia em uma casa na localidade de Chapadão do XV. Ele tentou apressar um nome falso para os policiais, mas foi reconhecido
A PM informou que foram feitos levantamentos pelo serviço de inteligência do 12° Batalhão que apontaram que o homem estaria se escondendo na região. Foi montada uma operação com o apoio da Força Tática para cumprir os dois mandados de prisão por associação criminosa e homicídio, sendo um da Bahia e outro de Santa Catarina.
Ao abordarem o homem na casa em que ele vivia, ele se apresentou com o nome de Edjorge. No entanto, pela informações que já haviam sido apuradas pela PM e por uma tatuagem, os policiais conseguiram reconhecer o suspeito. Após ser identificado, ele confirmou às equipes o seu verdadeiro nome e que realmente estava foragido.
Segundo a PM, foi necessário o uso de algemas para proteger a integridade física do acusado e dos policiais, já que havia possibilidade de tentativa de fuga.
Integrante da maior facção de Santa Catarina é preso em Linhares
A Polícia Civil informou que Edson foi conduzido à Delegacia de Regional de Linhares, onde foi dado cumprimento dos mandados de prisão. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado para a Penitência Regional de Linhares, à disposição da Justiça. A corporação informou que o recambiamento de presos é uma decisão judicial.