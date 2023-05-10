Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Suspeito de assassinato

Integrante da maior facção de Santa Catarina é preso em Linhares

Edson Galvão Reis, de 27 anos, era procurado pela Justiça e se escondia em uma casa no interior da cidade. Ele tentou apressar um nome falso para os policiais, mas foi reconhecido por uma tatuagem
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

10 mai 2023 às 18:16

Publicado em 10 de Maio de 2023 às 18:16

Edson Galvão Reis, de 27 anos, integrante do Primeiro Grupo Catarinense (PGC), foi reconhecido por uma tatuagem e preso Linhares.
Edson Galvão Reis, de 27 anos, integrante do Primeiro Grupo Catarinense (PGC), foi reconhecido por uma tatuagem e preso Linhares. Crédito: Polícia Militar | Divulgação
Um homem suspeito de homicídio e integrar o Primeiro Grupo Catarinense (PGC), a maior organização criminosa do estado de Santa Catarina, foi preso nesta quarta-feira (10), na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, Edson Galvão Reis, de 27 anos, era procurado pela Justiça e se escondia em uma casa na localidade de Chapadão do XV. Ele tentou apressar um nome falso para os policiais, mas foi reconhecido
A PM informou que foram feitos levantamentos pelo serviço de inteligência do 12° Batalhão que apontaram que o homem estaria se escondendo na região. Foi montada uma operação com o apoio da Força Tática para cumprir os dois mandados de prisão por associação criminosa e homicídio, sendo um da Bahia e outro de Santa Catarina.
Ao abordarem o homem na casa em que ele vivia, ele se apresentou com o nome de Edjorge. No entanto, pela informações que já haviam sido apuradas pela PM e por uma tatuagem, os policiais conseguiram reconhecer o suspeito. Após ser identificado, ele confirmou às equipes o seu verdadeiro nome e que realmente estava foragido.
Segundo a PM, foi necessário o uso de algemas para proteger a integridade física do acusado e dos policiais, já que havia possibilidade de tentativa de fuga.
Integrante da maior facção de Santa Catarina é preso em Linhares
Polícia Civil informou que Edson foi conduzido à Delegacia de Regional de Linhares, onde foi dado cumprimento dos mandados de prisão. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado para a Penitência Regional de Linhares, à disposição da Justiça. A corporação informou que o recambiamento de presos é uma decisão judicial.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo homicídio Linhares ES Norte Santa Catarina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados