Integrante da maior facção de Santa Catarina é preso em Linhares

Edson Galvão Reis, de 27 anos, integrante do Primeiro Grupo Catarinense (PGC), foi reconhecido por uma tatuagem e preso Linhares. Crédito: Polícia Militar | Divulgação

Um homem suspeito de homicídio e integrar o Primeiro Grupo Catarinense (PGC), a maior organização criminosa do estado de Santa Catarina , foi preso nesta quarta-feira (10), na zona rural de Linhares , no Norte do Espírito Santo . Segundo a Polícia Militar , Edson Galvão Reis, de 27 anos, era procurado pela Justiça e se escondia em uma casa na localidade de Chapadão do XV. Ele tentou apressar um nome falso para os policiais, mas foi reconhecido

A PM informou que foram feitos levantamentos pelo serviço de inteligência do 12° Batalhão que apontaram que o homem estaria se escondendo na região. Foi montada uma operação com o apoio da Força Tática para cumprir os dois mandados de prisão por associação criminosa e homicídio, sendo um da Bahia e outro de Santa Catarina.

Ao abordarem o homem na casa em que ele vivia, ele se apresentou com o nome de Edjorge. No entanto, pela informações que já haviam sido apuradas pela PM e por uma tatuagem, os policiais conseguiram reconhecer o suspeito. Após ser identificado, ele confirmou às equipes o seu verdadeiro nome e que realmente estava foragido.

Segundo a PM, foi necessário o uso de algemas para proteger a integridade física do acusado e dos policiais, já que havia possibilidade de tentativa de fuga.

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