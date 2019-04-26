Idoso não escuta ordem de assaltante e é baleado na Serra

Dono de bar onde idoso foi baleado na Serra Crédito: Esthefany Mesquita | Gazeta Online

Um aposentado de 67 anos foi baleado durante um assalto por não cumprir a ordem do ladrão, por volta das 11 horas desta sexta-feira (26), em São Diogo, na Serra. A vítima tem dificuldades em escutar, por isso, não atendeu à ordem.

De acordo com informações do Departamento Especializado em Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), o aposentado estava sentado na frente do bar na Rua Olavo Bilac quando o criminoso chegou armado e anunciou o assalto.

O dono do bar, de 60 anos, que preferiu não se identificar, relatou que tinha acabado de buscar caixas com garrafas de vidros em um bar vizinho para receber uma mercadoria de cervejas quando o suspeito chegou no estabelecimento já encostando a arma no abdômen dele pedindo o dinheiro.

Crédito: Esthefany Mesquita | Gazeta Online

“Assim que cheguei no meu bar e coloquei as caixas no chão o bandido apareceu pedindo o dinheiro do caminhão. Eu dei os duzentos reais que estavam em meu bolso, foi aí que ele mandou a gente entrar”, disse.

A vítima contou que no momento do assalto tinham cinco pessoas no local, um deles, o idoso que foi baleado. O suspeito mandou os clientes e o dono entrarem para o fundo do estabelecimento, que é a casa da vítima.

“Depois que dei o dinheiro para ele, o bandido apontou a arma para os clientes também e falava ‘Não estou pra brincadeira, anda logo’, eu entrei e vi que os outros vieram atrás, mas o idoso não entrou, foi aí que ouvimos os disparos”, destacou.

O dono do bar acredita que o idoso tenha reagido ao assalto já que viu a arma.

Ele contou ainda que o suspeito estava esperando uma oportunidade para assaltar na região. “Ele estava no outro bar quando ouviu minha conversa com meu colega e viu mais facilidade. O que me espanta é que ele não se intimidou com a quantidade de pessoas que estavam aqui (bar) na hora”, contou.

Ele disse ainda que o suspeito estava com um colete usado em esportes da cor azul que seria para disfarçar a roupa usada no crime.

O aposentado foi atingido por um tiro de raspão na cabeça. Ele foi levado para o Hospital Jayme dos Santos onde recebeu atendimento médico, mas não corre risco de morte.