Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória Crédito: Bernardo Coutinho

Ulisses Guimarães, em Vila Velha. Ele pilotava uma moto no momento em que foi atingido por uma bala perdida. Um idoso de 84 anos foi baleado na perna durante uma troca de tiros , na tarde desta quinta-feira (23), no bairro, em. Ele pilotava uma moto no momento em que foi atingido por uma bala perdida.

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o idoso voltava de uma mercearia onde buscaria o neto. Quando passava pela Rua Dom Pedro II, ele ouviu disparos de arma de fogo, foi atingido por um tiro que transpassou a perna esquerda, e caiu da moto. De acordo com o, o idoso voltava de uma mercearia onde buscaria o neto. Quando passava pela Rua Dom Pedro II, ele ouviu disparos de arma de fogo, foi atingido por um tiro que transpassou a perna esquerda, e caiu da moto.

Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. Ele não corre risco de vida e já recebeu alta médica. A polícia trabalha com a hipótese de tentativa de homicídio. A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu e encaminhada ao, em Vila Velha. Ele não corre risco de vida e já recebeu alta médica. A polícia trabalha com a hipótese de tentativa de homicídio.

Your browser does not support the audio element. Idoso é atingido por bala perdida durante tiroteio em Vila Velha

De acordo com a Polícia Civil até o momento nenhum suspeito pelo crime foi identificado. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.

MOMENTO DE TERROR

A filha da vítima, uma cuidadora de crianças, de 40 anos, viveu momentos de terror quando soube que o pai tinha sido atingido por uma bala perdida. “É uma sensação horrível, não dá para explicar o que a gente sente na hora, mas graças a Deus agora ele está bem”.

A filha do aposentado informou que o pai está melhor fisicamente. “Agora ele está dormindo, e depois do susto está mais tranquilo”, finalizou.