Um idoso de 84 anos foi baleado na perna durante uma troca de tiros, na tarde desta quinta-feira (23), no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. Ele pilotava uma moto no momento em que foi atingido por uma bala perdida.
De acordo com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o idoso voltava de uma mercearia onde buscaria o neto. Quando passava pela Rua Dom Pedro II, ele ouviu disparos de arma de fogo, foi atingido por um tiro que transpassou a perna esquerda, e caiu da moto.
A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu e encaminhada ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. Ele não corre risco de vida e já recebeu alta médica. A polícia trabalha com a hipótese de tentativa de homicídio.
Idoso é atingido por bala perdida durante tiroteio em Vila Velha
De acordo com a Polícia Civil até o momento nenhum suspeito pelo crime foi identificado. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.
MOMENTO DE TERROR
A filha da vítima, uma cuidadora de crianças, de 40 anos, viveu momentos de terror quando soube que o pai tinha sido atingido por uma bala perdida. “É uma sensação horrível, não dá para explicar o que a gente sente na hora, mas graças a Deus agora ele está bem”.
A filha do aposentado informou que o pai está melhor fisicamente. “Agora ele está dormindo, e depois do susto está mais tranquilo”, finalizou.