Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Idoso é atingido por bala perdida durante tiroteio em Vila Velha

O crime aconteceu no bairro Ulisses Guimarães; a vítima foi socorrida por uma equipe do Samu e encaminhada ao Hospital Antônio Bezerra de Faria

Publicado em 

23 mai 2019 às 21:13

Publicado em 23 de Maio de 2019 às 21:13

Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória Crédito: Bernardo Coutinho
Um idoso de 84 anos foi baleado na perna durante uma troca de tiros, na tarde desta quinta-feira (23), no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. Ele pilotava uma moto no momento em que foi atingido por uma bala perdida. 
De acordo com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o idoso voltava de uma mercearia onde buscaria o neto. Quando passava pela Rua Dom Pedro II, ele ouviu disparos de arma de fogo, foi atingido por um tiro que transpassou a perna esquerda, e caiu da moto.
A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu e encaminhada ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. Ele não corre risco de vida e já recebeu alta médica. A polícia trabalha com a hipótese de tentativa de homicídio.
Idoso é atingido por bala perdida durante tiroteio em Vila Velha
De acordo com a Polícia Civil até o momento nenhum suspeito pelo crime foi identificado. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.
MOMENTO DE TERROR
A filha da vítima, uma cuidadora de crianças, de 40 anos, viveu momentos de terror quando soube que o pai tinha sido atingido por uma bala perdida. “É uma sensação horrível, não dá para explicar o que a gente sente na hora, mas graças a Deus agora ele está bem”.
A filha do aposentado informou que o pai está melhor fisicamente. “Agora ele está dormindo, e depois do susto está mais tranquilo”, finalizou.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bala perdida Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Imagem de destaque
Justiça do ES afasta policial civil acusado de vazar dados para o tráfico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados