Idoso desaparecido é encontrado morto na zona rural de Conceição da Barra

O corpo de Célio Afonso de Souza, de 75 anos, foi encontrado, na tarde do último domingo (24), já em decomposição em uma área de matagal, na localidade do Quadrado, na zona rural de Conceição da Barra , ao Norte do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi encontrado por moradores e não apresentava sinais de violência. A perícia e o Corpo de Bombeiros foram acionados. O homem estava desaparecido desde a última terça-feira (19).

Na última quinta-feira (21) o carro dele foi encontrado na zona rural de Conceição da Barra. O veículo estava atolado em um banco de areia, às margens do Rio Cricaré. Vários objetos dele foram encontrados dentro do carro, assim como documentos.