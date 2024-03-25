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Norte do ES

Idoso desaparecido é encontrado morto na zona rural de Conceição da Barra

O homem de 75 anos não era visto desde a última terça-feira (19). Dois dias depois, o carro dele foi localizado às margens do Rio Cricaré

Publicado em 25 de Março de 2024 às 18:08

Erika Carvalho

Erika Carvalho

Publicado em 

25 mar 2024 às 18:08
O corpo de Célio Afonso de Souza, de 75 anos, foi encontrado, na tarde do último domingo (24), já em decomposição em uma área de matagal, na localidade do Quadrado, na zona rural de Conceição da Barra, ao Norte do Espírito Santo.
De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi encontrado por moradores e não apresentava sinais de violência. A perícia e o Corpo de Bombeiros foram acionados. O homem estava desaparecido desde a última terça-feira (19).
Na última quinta-feira (21) o carro dele foi encontrado na zona rural de Conceição da Barra. O veículo estava atolado em um banco de areia, às margens do Rio Cricaré. Vários objetos dele foram encontrados dentro do carro, assim como documentos.
Segundo a Polícia Civil, o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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