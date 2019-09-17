Idosa foi estuprada antes de ser assassinada em Ecoporanga

Antes de ser assassinada com um corte profundo no pescoço, durante a madrugada do último domingo (15), a idosa Maria de Lourdes Dias de Alcântaro, de 73 anos, foi estuprada pelo autor do crime bárbaro, que chocou os moradores do distrito de Imburana, no interior de Ecoporanga, cidade do Noroeste do Estado.
A informação foi confirmada na tarde desta terça-feira (17), pelo delegado Leonardo Amorim, da Delegacia de Polícia local, responsável pela investigação do caso. De acordo com ele, ambas as ações tiveram autoria confessada por Alan Vette dos Santos, de 25 anos, que foi preso também nesta data.
Na manhã do último domingo (15), o corpo de Maria de Lourdes foi encontrado bastante ensaguentado na cama da casa onde ela morava, após vizinhos sentirem a falta dela e arrombarem a residência. A idosa morava sozinha no local e não tinha filhos.
INVESTIGAÇÕES CONTINUAM
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que apesar da prisão temporária do suspeito, o caso continuará sob investigação da Delegacia de Polícia de Ecoporanga, com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos no crime.