Idosa foi estuprada antes de ser assassinada em Ecoporanga

Antes de ser, durante a madrugada do último domingo (15), a idosa Maria de Lourdes Dias de Alcântaro, de 73 anos, foi estuprada pelo autor do crime bárbaro, que chocou os moradores do distrito de Imburana, no interior de, cidade dodo Estado.

A informação foi confirmada na tarde desta terça-feira (17), pelo delegado Leonardo Amorim, da Delegacia de Polícia local, responsável pela investigação do caso. De acordo com ele, ambas as ações tiveram autoria confessada por Alan Vette dos Santos, de 25 anos, que foi preso também nesta data.