Uma idosa, de 82 anos, e uma cuidadora de idosos, 56 anos, foram agredidas durante um assalto, na madrugada deste domingo (30), em Cariacica-Sede, Cariacica. A idosa, que possui Alzheimer, foi alvo de pancadas no rosto e teve que ser levada para o hospital.

Segundo a família, os criminosos invadiram a casa no momento em que a idosa e a cuidadora dormiam. Até o momento, não identificaram nenhum pertence roubado.

Your browser does not support the audio element. Idosa de 82 anos é agredida por bandidos dentro de casa em Cariacica

A cuidadora de idosos contou que acordou com um barulho na casa. "Parecia que alguém tropeçando em uma cadeira. Eu me levantei e fui surpreendida por um empurrão quando cheguei na porta. Cai sentada no chão, me pegou pelo cabelo e eu bati nele com o celular que estava na minha mão. Bateu na arma. Eu gritei socorro e ele tapou minha boca", lembrou a cuidadora.

"O OLHO DELA ESTÁ PRETO"

A idosa, que dormia no mesmo quarto, tentou levantar da cama. "Ele bateu na cabeça dela as três vezes que ela tentou levantar. O olho dela está roxo, preto, eu pensei que tinham matado ela", disse em desespero a cuidadora, que desmaiou depois de ser agredida.

Uma idosa, de 82 anos, e uma cuidadora de idosos, 56 anos, foram agredidas durante um assalto Crédito: Glacieri Carrareto

Os óculos que ela usava foram destruídos devido a um soco que levou no rosto. Ao acordar, a cuidadora percebeu que os bandidos não estavam mais na casa, momento em que chamou por socorro.

Uma ambulância do Samu foi acionada e levou a idosa para um hospital particular, em Cariacica. De acordo com uma sobrinha dela, o estado de saúde da vítima é estável. "Ela está internada na UTI, muito machucada e com um edema grande no rosto", disse.

ARROMBAMENTO

Os bandidos entraram na residência depois de arrombar a janela de um dos quartos da casa, inclusive quebrando um cadeado. "Ela é uma pessoa muito doce com todos, não fala. Um deles estava calmo e outro muito nervoso e armado. Não tem dinheiro e nada de valor aqui. Queria ter protegido ela e não consegui", desabafou a cuidadora.

A Polícia Militar foi acionada.