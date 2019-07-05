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Três dias internada

Idosa agredida em assalto em Cariacica recebe alta

Idosa foi alvo de pancadas no rosto durante um roubo à residência onde ela morava, em Cariacica-Sede, no último domingo (30)

Publicado em 

04 jul 2019 às 22:50

Publicado em 04 de Julho de 2019 às 22:50

Uma idosa, de 82 anos, e uma cuidadora de idosos, 56 anos, foram agredidas durante um assalto Crédito: Glacieri Carrareto
A idosa de 82 anos agredida durante um assalto em Cariacica recebeu alta do hospital na noite de quarta-feira (3). Ela foi alvo de pancadas no rosto durante um roubo à residência onde ela morava, em Cariacica-Sede, no domingo (30). Um dos criminosos usou uma arma de fogo para bater no rosto e na cabeça da idosa, que precisou ser internada devido aos ferimentos.
O crime aconteceu de madrugada. Dois bandidos entraram na casa após arrombar a janela de um dos quartos da residência. A cuidadora de idosos, de 56 anos, que estava dormindo no mesmo quarto que a idosa, levantou após ouvir um barulho.
> Cuidadora conta que assaltante usou arma para espancar idosa em Cariacica
Assim que chegou à porta do quarto, ela foi surpreendida por um dos criminosos que a empurrou. A cuidadora caiu no chão. A idosa, que possui Alzheimer e não fala, tentou erguer a cabeça para entender o que acontecia, e foi alvo de pancadas do criminoso.
A cuidadora tentou intervir e também levou socos no rosto que quebraram o óculos que ela usava. Ela chegou a desmaiar e somente quando acordou conseguiu pedir socorro.
Foram levados R$ 110 em dinheiro da bolsa da cuidadora. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Segurança Patrimonial.

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