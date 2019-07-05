Idosa agredida em assalto em Cariacica recebe alta

Uma idosa, de 82 anos, e uma cuidadora de idosos, 56 anos, foram agredidas durante um assalto

O crime aconteceu de madrugada. Dois bandidos entraram na casa após arrombar a janela de um dos quartos da residência. A cuidadora de idosos, de 56 anos, que estava dormindo no mesmo quarto que a idosa, levantou após ouvir um barulho.