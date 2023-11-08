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Sul do ES

Homens investigados por assaltos a clínicas são presos em Cachoeiro

Os detidos, de 21 e 26 anos, eram investigados por pelo menos 3 assaltos a clínicas ortopédicas do município
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

08 nov 2023 às 18:44

Publicado em 08 de Novembro de 2023 às 18:44

Homens investigados por assaltos a clínicas de ortopedia são presos em Cachoeiro
A dupla foi detida pela polícia nesta quarta-feira (8), na localidade de  Monte Alegre  Crédito: Divulgação/PCES
A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (8), dois indivíduos investigados por assaltar clínicas de ortopedia em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. De acordo com a PCES, só este ano, os dois foram responsáveis por três assaltos na cidade.
Os dois homens, de 21 e 26 anos, foram presos na localidade de Monte Alegre, em continuação à Operação Salvo-Conduto. Segundo a Polícia Civil, a dupla era investigada há meses, e era especializada em roubo a clínicas médicas, rendendo quem estivesse no local, além de levar celulares e dinheiro, tanto das clínicas, quanto dos funcionários.
Em uma das clínicas, os roubos foram nos dias 9 e 18 de agosto. De acordo com a PCES, os suspeitos utilizaram a mesma forma de agir nas duas ocasiões: entraram na recepção do setor de fisioterapia da clínica e, sob o pretexto de pedir um copo de água à recepcionista, anunciaram o assalto.
Segundo o delegado Rafael Amaral, titular da Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), a Polícia Civil já havia representado pela prisão dos dois jovens, quando começou a monitorar possíveis endereços da dupla, e assim que os mandados de prisão preventiva foram expedidos, os investigadores já sabiam os locais onde encontrá-los. No dia 30 de agosto, os dois jovens já tinham sido ouvidos, e chegaram a confessar os roubos, mas foram liberados por não serem pegos em flagrante.
Ainda nesta quarta-feira (8), durante a operação, os policiais civis também prenderam um jovem de 21 anos na localidade de Monte Líbano. Segundo a corporação, foi encontrado com o homem um carro roubado no Rio de Janeiro, além de quatorze pássaros silvestres, todos sem a documentação regulamentar.

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