Homens investigados por assaltos a clínicas são presos em Cachoeiro

A dupla foi detida pela polícia nesta quarta-feira (8), na localidade de Monte Alegre Crédito: Divulgação/PCES

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (8), dois indivíduos investigados por assaltar clínicas de ortopedia em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. De acordo com a PCES, só este ano, os dois foram responsáveis por três assaltos na cidade.

Os dois homens, de 21 e 26 anos, foram presos na localidade de Monte Alegre, em continuação à Operação Salvo-Conduto. Segundo a Polícia Civil, a dupla era investigada há meses, e era especializada em roubo a clínicas médicas, rendendo quem estivesse no local, além de levar celulares e dinheiro, tanto das clínicas, quanto dos funcionários.

Em uma das clínicas, os roubos foram nos dias 9 e 18 de agosto. De acordo com a PCES, os suspeitos utilizaram a mesma forma de agir nas duas ocasiões: entraram na recepção do setor de fisioterapia da clínica e, sob o pretexto de pedir um copo de água à recepcionista, anunciaram o assalto.

Segundo o delegado Rafael Amaral, titular da Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), a Polícia Civil já havia representado pela prisão dos dois jovens, quando começou a monitorar possíveis endereços da dupla, e assim que os mandados de prisão preventiva foram expedidos, os investigadores já sabiam os locais onde encontrá-los. No dia 30 de agosto, os dois jovens já tinham sido ouvidos, e chegaram a confessar os roubos, mas foram liberados por não serem pegos em flagrante.