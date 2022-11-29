Um motorista de ônibus do sistema Transcol foi esfaqueado por um homem que estaria em surto após usar drogas na manhã desta terça-feira (29), no bairro Castelo Branco, em Cariacica. Por sorte, o ferimento não foi grave.
De acordo com relato do motorista à Polícia Militar, ele parou o ônibus em um ponto da região e o homem entrou, agressivo e falando coisas sem sentido, segurando uma pequena faca com lâmina de cerca de cinco centímetros.
"O condutor disse que foi atacado, causando um pequeno corte. O homem não quis atendimento médico e disse que não tinha interesse em representar, seguindo viagem", detalhou a PM.
Pessoas que estavam pela região viram a situação e seguraram o agressor até a chegada da polícia. Eles disseram que o homem era morador do bairro e usuário de drogas. O suspeito afirmou ter usado cocaína e foi levado para o Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, em Cariacica.
Homem usa droga, surta e dá facada em motorista do Transcol em Cariacica
Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) informou que "um motorista da linha 734 foi esfaqueado por um passageiro enquanto conduzia o ônibus. Segundo a empresa, o passageiro aparentava estar em surto. O motorista foi medicado, passa bem e já está em casa. O boletim de ocorrência foi registrado".