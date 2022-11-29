Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Castelo Branco

Homem usa droga, surta e dá facada em motorista do Transcol em Cariacica

Caso aconteceu na manhã desta terça-feira (29); apesar de ferido, motorista preferiu não representar criminalmente contra o agressor
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

29 nov 2022 às 20:33

Publicado em 29 de Novembro de 2022 às 20:33

Um motorista de ônibus do sistema Transcol foi esfaqueado por um homem que estaria em surto após usar drogas na manhã desta terça-feira (29), no bairro Castelo Branco, em Cariacica. Por sorte, o ferimento não foi grave.
De acordo com relato do motorista à Polícia Militar, ele parou o ônibus em um ponto da região e o homem entrou, agressivo e falando coisas sem sentido, segurando uma pequena faca com lâmina de cerca de cinco centímetros.
"O condutor disse que foi atacado, causando um pequeno corte. O homem não quis atendimento médico e disse que não tinha interesse em representar, seguindo viagem", detalhou a PM.
Pessoas que estavam pela região viram a situação e seguraram o agressor até a chegada da polícia. Eles disseram que o homem era morador do bairro e usuário de drogas. O suspeito afirmou ter usado cocaína e foi levado para o Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, em Cariacica.
Homem usa droga, surta e dá facada em motorista do Transcol em Cariacica
Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) informou que "um motorista da linha 734 foi esfaqueado por um passageiro enquanto conduzia o ônibus. Segundo a empresa, o passageiro aparentava estar em surto. O motorista foi medicado, passa bem e já está em casa. O boletim de ocorrência foi registrado".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica GVBus Sistema Transcol Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha
Imagem de destaque
A articulação para fazer sair o novo ramal ferroviário de Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados