Homem tranca vendedoras em loja durante assalto em Jardim da Penha

Assalto em loja de Jardim da Penha Crédito: Gabriela Singular

Um criminoso de 22 anos foi detido após assaltar uma loja de calçados na Avenida Luiz Manoel Vellozo, em Jardim da Penha Vitória , localizada próximo ao Destacamento da Polícia Militar (DPM) do bairro. O crime aconteceu na tarde deste sábado (13), por volta das 14h.

Segundo informações da polícia, o assaltante cumpria pena havia três anos e estava fora da prisão em uma saída temporária por conta do feriado.

A Polícia Militar informou ainda que homem entrou na loja, onde estavam as duas vendedoras e a proprietária, e anunciou o assalto. Em seguida, ele roubou o celular de uma das vendedoras e R$ 100 do caixa do estabelecimento.

Celular e dinheiro roubados em loja em Jardim da Penha Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma das vendedoras que ficou presa dentro da loja diz que trabalha no local há quase seis anos. Ela contou que estava almoçando quando ouviu a voz do assaltante e se levantou para ver o que estava acontecendo.

"Ele falou: 'Fica quieta senão vai sobrar para vocês', e começou a pedir dinheiro e depois o celular. Depois ele disse: 'Agora vocês vão me entregar a chave e vão ficar quietinhas', lembra.

FUGA E PRISÃO

Ao tentar fugir, o criminoso prendeu as duas vendedoras na loja e saiu correndo, mas a ação foi vista por um segurança que o perseguiu e conseguiu recuperar dinheiro e os celulares das vítimas, mas o suspeito fugiu.

Outro segurança passava pelo local de carro e também viu o que acontecia, então quando o ladrão fugiu, ele o perseguiu de carro. Com algemas, o segurança o deteve e o levou de volta à loja, onde a Polícia Militar encaminhou o suspeito para a Delegacia Regional de Vitória.

POLÍCIA CIVIL

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que, de acordo com o boletim, a PM foi acionada, via Ciodes, com informações de que indivíduos haviam assaltado a loja e trancado os funcionários dentro do local. "Uma equipe se dirigiu para o endereço, onde confirmaram que dois indivíduos haviam roubado a quantia de R$ 100, um celular e trancado as vítimas para a fuga. Durante patrulhamento na região, em buscas pelos suspeitos, a PM foi novamente acionada, pois os seguranças do prédio haviam detido um dos indivíduos. O mesmo será encaminhado a Delegacia Regional de Vitória".