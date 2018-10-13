Homem tranca vendedoras em loja durante assalto em Jardim da Penha

Um criminoso de 22 anos foi detido após assaltar uma loja de calçados na Avenida Luiz Manoel Vellozo, em Jardim da Penha, Vitória, localizada próximo ao Destacamento da Polícia Militar (DPM) do bairro. O crime aconteceu na tarde deste sábado (13), por volta das 14h.
Segundo informações da polícia, o assaltante cumpria pena havia três anos e estava fora da prisão em uma saída temporária por conta do feriado.
A Polícia Militar informou ainda que homem entrou na loja, onde estavam as duas vendedoras e a proprietária, e anunciou o assalto. Em seguida, ele roubou o celular de uma das vendedoras e R$ 100 do caixa do estabelecimento.
Uma das vendedoras que ficou presa dentro da loja diz que trabalha no local há quase seis anos. Ela contou que estava almoçando quando ouviu a voz do assaltante e se levantou para ver o que estava acontecendo.
"Ele falou: 'Fica quieta senão vai sobrar para vocês', e começou a pedir dinheiro e depois o celular. Depois ele disse: 'Agora vocês vão me entregar a chave e vão ficar quietinhas', lembra.
FUGA E PRISÃO
Ao tentar fugir, o criminoso prendeu as duas vendedoras na loja e saiu correndo, mas a ação foi vista por um segurança que o perseguiu e conseguiu recuperar dinheiro e os celulares das vítimas, mas o suspeito fugiu.
Outro segurança passava pelo local de carro e também viu o que acontecia, então quando o ladrão fugiu, ele o perseguiu de carro. Com algemas, o segurança o deteve e o levou de volta à loja, onde a Polícia Militar encaminhou o suspeito para a Delegacia Regional de Vitória.
POLÍCIA CIVIL
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que, de acordo com o boletim, a PM foi acionada, via Ciodes, com informações de que indivíduos haviam assaltado a loja e trancado os funcionários dentro do local. "Uma equipe se dirigiu para o endereço, onde confirmaram que dois indivíduos haviam roubado a quantia de R$ 100, um celular e trancado as vítimas para a fuga. Durante patrulhamento na região, em buscas pelos suspeitos, a PM foi novamente acionada, pois os seguranças do prédio haviam detido um dos indivíduos. O mesmo será encaminhado a Delegacia Regional de Vitória".
(Com informações de Gabriela Singular)