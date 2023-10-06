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Homem tenta furtar supermercado em Guarapari e acaba preso na báscula

Além de ficar "agarrado" pelo pescoço, o suspeito de 22 anos foi detido pela polícia após ser retirado do estabelecimento

Publicado em 06 de Outubro de 2023 às 15:19

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

06 out 2023 às 15:19
Suspeito fica preso em basculante de supermercado durante tentativa de furto
Suspeito fica preso pelo pescoço ao tentar passar pela báscula de um supermercado durante tentativa de furto Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma tentativa de furto em um supermercado de Itapebussu, Guarapari, terminou de uma forma inusitada. O suspeito, de 22 anos, ao tentar fugir, acabou ficando preso na báscula do estabelecimento. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (6).
Segundo a Polícia Militar, o proprietário do supermercado teria flagrado o jovem preso na báscula. O suspeito entrou no estabelecimento para cometer um furto. No entanto, ao sair com diversos itens furtados, pela báscula, teria ficado agarrado e pendurado pelo pescoço. Quando a viatura chegou no estabelecimento, o indivíduo já estava desmaiado, sendo retirado do local e socorrido.
Após o atendimento realizado no local pelo Corpo de Bombeiros, o jovem foi detido e encaminhado à Delegacia Regional do município. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por tentativa de furto qualificado durante repouso noturno e concurso de pessoas e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Guarapari.

Guarapari: suspeito tenta furtar supermercado e fica preso na janela

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