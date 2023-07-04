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Nova Rosa da Penha II

Homem sobrevive a quatro tiros após ter moto roubada em Cariacica

Quando policiais e o resgate do Samu/192 chegaram ao local, vítima estava consciente e narrou o crime

Publicado em 04 de Julho de 2023 às 15:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2023 às 15:45
Um motociclista sobreviveu a quatro tiros de arma de fogo durante um assalto em que teve a moto levada pelos ladrões. O crime ocorreu na madrugada desta terça-feira (4), em Nova Rosa da Penha II, Cariacica.
Após os disparos, a Polícia Militar foi acionada, e a equipe encontrou a vítima no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) fez o resgate e constatou que o homem foi atingido por dois tiros no braço esquerdo e outros dois no braço direito. Como estava consciente, ele ainda relatou aos policiais o que aconteceu e que a moto roubada seria uma CG Titan de cor azul. Em seguida, foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.
O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (DCFRV). Até a publicação desta matéria, os suspeitos não foram detidos. Mais detalhes sobre a ocorrência não foram divulgados pela polícia.

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