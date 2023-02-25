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Em Vila Velha

Homem se passava por motorista de aplicativo para fazer 'delivery' de drogas

Suspeito de 32 anos foi preso após ser flagrado indo fazer "entrega" nesta sexta-feira (24), em Aribiri; na casa dele também havia arma e munições
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 fev 2023 às 14:28

Publicado em 25 de Fevereiro de 2023 às 14:28

Homem de 32 anos se passava por motorista de aplicativo para fazer entregas ilícitas; ele foi flagrado nesta sexta-feira (24) em Aribiri
Guarda encontrou drogas escondidas dentro do banco do veículo do suspeito Crédito: Wagner Martins
Um homem de 32 anos foi preso em Aribiri, Vila Velha, após ser flagrado fazendo "delivery" de drogas. Segundo as investigações, o suspeito, que não teve o nome divulgado, se passava por motorista de aplicativo para não levantar suspeitas.
A prisão aconteceu na noite desta sexta-feita (24). De acordo com apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, a Guarda Municipal de Vila Velha chegou até o suspeito depois de uma denúncia anônima. Ele foi abordado em Aribiri dentro do próprio carro, onde havia drogas que seriam entregues para os clientes.
"Ele trabalha com delivery. A pessoa liga, encomenda o material entorpecente e ele faz a entrega. A denúncia era dando conta de que ele faria a entrega do material entorpecente para um pessoa, e ele estava na posse de cinco tabletes de substância similar a maconha", detalhou o subinspetor Iuri Silva, da Guarda Municipal, em entrevista à TV Gazeta.
Em buscas no veículo, outra surpresa: mais drogas escondidas. "Por dentro do banco do veículo tinha bastante substâncias de alto custo: cocaína pura, ecstasy, LSD e maconha em porções para venda individual", disse Iuri.
Em uma revista da casa do suspeito, os agentes também encontraram uma pistola e várias munições.
Apesar de chamar a atenção, a prisão não foi algo inédito. "Isso tem se tornado cada vez mais comum. As pessoas têm usado artifícios como esses, se passando por motorista de aplicativo, para fazer entregas", afirmou o guarda.
De acordo com a Polícia Civil, suspeito foi autuado por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e será encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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