Homem se passava por motorista de aplicativo para fazer 'delivery' de drogas

Guarda encontrou drogas escondidas dentro do banco do veículo do suspeito Crédito: Wagner Martins

Um homem de 32 anos foi preso em Aribiri, Vila Velha , após ser flagrado fazendo "delivery" de drogas. Segundo as investigações, o suspeito, que não teve o nome divulgado, se passava por motorista de aplicativo para não levantar suspeitas.

A prisão aconteceu na noite desta sexta-feita (24). De acordo com apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, a Guarda Municipal de Vila Velha chegou até o suspeito depois de uma denúncia anônima. Ele foi abordado em Aribiri dentro do próprio carro, onde havia drogas que seriam entregues para os clientes.

"Ele trabalha com delivery. A pessoa liga, encomenda o material entorpecente e ele faz a entrega. A denúncia era dando conta de que ele faria a entrega do material entorpecente para um pessoa, e ele estava na posse de cinco tabletes de substância similar a maconha", detalhou o subinspetor Iuri Silva, da Guarda Municipal, em entrevista à TV Gazeta.

Em buscas no veículo, outra surpresa: mais drogas escondidas. "Por dentro do banco do veículo tinha bastante substâncias de alto custo: cocaína pura, ecstasy, LSD e maconha em porções para venda individual", disse Iuri.

Em uma revista da casa do suspeito, os agentes também encontraram uma pistola e várias munições.

Apesar de chamar a atenção, a prisão não foi algo inédito. "Isso tem se tornado cada vez mais comum. As pessoas têm usado artifícios como esses, se passando por motorista de aplicativo, para fazer entregas", afirmou o guarda.