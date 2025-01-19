Homem se assusta ao invadir companhia da PM e cai sobre viatura no ES

Um homem de 30 anos acabou detido após tentar invadir a sede da 1ª Companhia do 14º Batalhão de Polícia Militar (BPM), no centro de Ibatiba, no Sul do Espírito Santo, na madrugada de sábado (18). A PM explicou que o indivíduo foi visto por policiais pulando uma janela do local, e, ao ser flagrado, se assustou e caiu em cima de uma viatura da corporação.

A Polícia Militar disse que os militares estavam dentro do local, quando foram surpreendidos com um barulho alto e gritos do lado de fora da companhia. Ao saírem para averiguar o que estava acontecendo, encontraram um homem pendurado na janela, tentando entrar no batalhão. Foi nesse momento que ele se assustou e caiu em cima de uma viatura que estava estacionada na unidade.

Segundo a PM, a placa de identificação do prédio estava danificada. Após a queda, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada e o homem socorrido e levado ao Pronto Atendimento de Ibatiba. Depois que recebeu atendimento médico, ele acabou detido e conduzido à 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, que atende a região.