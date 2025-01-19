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Acabou detido

Homem se assusta ao invadir companhia da PM e cai sobre viatura no ES

Indivíduo foi visto por policiais pulando muro do local, em Ibatiba, e acabou caindo sobre o veículo; ele foi socorrido pelo Samu/192, e, depois, conduzido a uma delegacia
André Borghi

André Borghi

Publicado em 

19 jan 2025 às 11:01

Publicado em 19 de Janeiro de 2025 às 11:01

Um homem de 30 anos acabou detido após tentar invadir a sede da 1ª Companhia do 14º Batalhão de Polícia Militar (BPM), no centro de Ibatiba, no Sul do Espírito Santo, na madrugada de sábado (18). A PM explicou que o indivíduo foi visto por policiais pulando uma janela do local, e, ao ser flagrado, se assustou e caiu em cima de uma viatura da corporação. 
A Polícia Militar disse que os militares estavam dentro do local, quando foram surpreendidos com um barulho alto e gritos do lado de fora da companhia. Ao saírem para averiguar o que estava acontecendo, encontraram um homem pendurado na janela, tentando entrar no batalhão. Foi nesse momento que ele se assustou e caiu em cima de uma viatura que estava estacionada na unidade.
Segundo a PM, a placa de identificação do prédio estava danificada. Após a queda, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada e o homem socorrido e levado ao Pronto Atendimento de Ibatiba. Depois que recebeu atendimento médico, ele acabou detido e conduzido à 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, que atende a região.
A Polícia Civil foi procurada para informar sobre os procedimentos adotados com o suspeito na delegacia, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

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