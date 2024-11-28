Homem rouba carro e acaba detido após perseguição por ruas na Serra

TV Gazeta. Um homem foi perseguido e preso na Serra , após roubar um carro na tarde desta quinta-feira (28). A perseguição começou logo depois de Bicanga, na orla da cidade, e terminou apenas em Nova Almeida, conforme apurou a repórter Tarciane Vasconcelos, da

A dona do veículo registrou boletim de ocorrência e informou que estava em um bar e as chaves do veículo foram roubadas. Após o roubo, o homem saiu dirigindo em alta velocidade e chegou, inclusive, a bater em outros veículos no caminho.

A Polícia Militar tentou detê-lo, entretanto, ele resistiu à abordagem, e jogou o veículo roubado para cima das viaturas, sendo que três delas foram danificadas. Diante da situação, militares dispararam para que fosse imobilizado.

Ele foi atingido três vezes na perna até finalmente encostar o carro. Militares que atenderam à ocorrência disseram que o homem estava desorientado e aparentava ter utilizado algum tipo de droga. O homem, levado ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, não estava armado. Ele precisará passar por um procedimento na perna e, após a alta médica, será encaminhado à delegacia.