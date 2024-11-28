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Em Nova Almeida

Homem rouba carro e acaba detido após perseguição por ruas na Serra

Polícia Militar tentou detê-lo, entretanto, suspeito resistiu à abordagem, e jogou o veículo roubado para cima das viaturas, tentando atropelar os policiais

Publicado em 28 de Novembro de 2024 às 20:00

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

28 nov 2024 às 20:00
Um homem foi perseguido e preso na Serra, após roubar um carro na tarde desta quinta-feira (28). A perseguição começou logo depois de Bicanga, na orla da cidade, e terminou apenas em Nova Almeida, conforme apurou a repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta.
A dona do veículo registrou boletim de ocorrência e informou que estava em um bar e as chaves do veículo foram roubadas. Após o roubo, o homem saiu dirigindo em alta velocidade e chegou, inclusive, a bater em outros veículos no caminho.
A Polícia Militar tentou detê-lo, entretanto, ele resistiu à abordagem, e jogou o veículo roubado para cima das viaturas, sendo que três delas foram danificadas. Diante da situação, militares dispararam para que fosse imobilizado.
Ele foi atingido três vezes na perna até finalmente encostar o carro. Militares que atenderam à ocorrência disseram que o homem estava desorientado e aparentava ter utilizado algum tipo de droga. O homem, levado ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, não estava armado. Ele precisará passar por um procedimento na perna e, após a alta médica, será encaminhado à delegacia.
A ocorrência continua em andamento.

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