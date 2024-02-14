Homem retirado de ambulância por homens armados é preso em Cariacica

Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva

Conforme a denúncia, há cinco dias o homem estaria sendo cuidado por enfermeiros financiados pelo tráfico de drogas, situação confirmada pela PM ao chegar ao local denunciado. A corporação informou ter o encontrado em um quarto recebendo cuidados.

O suspeito estaria tendo ajuda médica, pois teria se machucado ao sofrer um acidente de moto na tarde de sexta-feira (9). Ele começou a ter apoio de socorristas em uma ambulância enquanto era levado a um centro hospitalar, mas o veículo foi interceptado por cinco pessoas, que estavam em motos diferentes. Após pararem o automóvel, o homem foi colocado em um carro, de acordo com o Boletim de Ocorrência registrado.

Após receber voz de prisão, ele foi levado pelo Samu para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, onde permaneceu internado sob escolta, de acordo com a equipe militar.