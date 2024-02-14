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Foragido da Justiça

Homem retirado de ambulância por homens armados é preso em Cariacica

O homem de 26 anos estava recebendo atendimento médico bancado pelo tráfico no momento em que foi preso, segundo a Polícia Militar

Publicado em 14 de Fevereiro de 2024 às 18:38

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

14 fev 2024 às 18:38
Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
O homem retirado de uma ambulância por homens armados, em Cariacica, na última sexta-feira (9), foi preso ao solicitar novamente o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/192). A prisão ocorreu após denúncia anônima de que o suspeito de 26 anos levado do carro de socorro teria mandado de prisão e estaria no bairro Porto de Santana, segundo a Polícia Militar. 
Conforme a denúncia, há cinco dias o homem estaria sendo cuidado por enfermeiros financiados pelo tráfico de drogas, situação confirmada pela PM ao chegar ao local denunciado. A corporação informou ter o encontrado em um quarto recebendo cuidados. 
O suspeito estaria tendo ajuda médica, pois teria se machucado ao sofrer um acidente de moto na tarde de sexta-feira (9). Ele começou a ter apoio de socorristas em uma ambulância enquanto era levado a um centro hospitalar, mas o veículo foi interceptado por cinco pessoas, que estavam em motos diferentes. Após pararem o automóvel, o homem foi colocado em um carro, de acordo com o Boletim de Ocorrência registrado. 
Após receber voz de prisão, ele foi levado pelo Samu para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, onde permaneceu internado sob escolta, de acordo com a equipe militar. 
Segundo a Polícia Civil, o suspeito tem dois mandados de prisão por tráfico de drogas, sendo um da Vara de Viana e outro da Vara de Execuções Penais de Vila Velha. "Ele se encontra sob escolta e assim que receber alta médica será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV)", informou a polícia. 

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