Homem que matou namorada na frente da filha é preso em Colatina

Depois de um mês de buscas, a Polícia Civil prendeu na tarde da última sexta-feira (23), no bairro Novo Horizonte, em Colatina, um homem acusado de matar a namorada com golpes de faca. O crime aconteceu na Serra, no dia 20 de janeiro e, desde então, Alcimar Quintino, de 46 anos, estava foragido.
De acordo com a polícia, Alcimar matou a namorada Fernanda Maine Lopes Santos, de 32 anos, na frente da filha dela, que é menor de idade. O casal teria consumido bebidas alcoólicas em um bar e, na sequência, iniciado uma discussão. Com ciúmes de Fernanda, Alcimar teria ameaçado bater na filha dela e questionado com quem a mulher o estava traindo. Para defender a filha, Fernanda agrediu o namorado e, na sequência, tentou fugir. Ela acabou perseguida e atacada com golpes de faca. O crime foi filmado por vizinhos.
Depois de matar a mulher, Alcimar fugiu para Colatina, onde foi encontrado na última sexta (23). Ao ser capturado, ele confessou que matou Fernanda, negou que agredia a mulher com frequência e explicou que o crime foi cometido depois de uma discussão. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.
Com informações de Mayra Bandeira