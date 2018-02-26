Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Homem que matou namorada na frente da filha é preso em Colatina

O crime aconteceu na Serra, no dia 20 de janeiro, e desde então Alcimar Quintino, de 46 anos, estava foragido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2018 às 15:09

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 15:09

Alcimar Quintino, 46, apontado como autor do crime que vitimou Fernanda Maine Lopes Santos Crédito: Divulgação/PC
Depois de um mês de buscas, a Polícia Civil prendeu na tarde da última sexta-feira (23), no bairro Novo Horizonte, em Colatina, um homem acusado de matar a namorada com golpes de faca. O crime aconteceu na Serra, no dia 20 de janeiro e, desde então, Alcimar Quintino, de 46 anos, estava foragido.
De acordo com a polícia, Alcimar matou a namorada Fernanda Maine Lopes Santos, de 32 anos, na frente da filha dela, que é menor de idade. O casal teria consumido bebidas alcoólicas em um bar e, na sequência, iniciado uma discussão. Com ciúmes de Fernanda, Alcimar teria ameaçado bater na filha dela e questionado com quem a mulher o estava traindo. Para defender a filha, Fernanda agrediu o namorado e, na sequência, tentou fugir. Ela acabou perseguida e atacada com golpes de faca. O crime foi filmado por vizinhos.
VÍDEO | DELEGADO FALA SOBRE O CASO
Depois de matar a mulher, Alcimar fugiu para Colatina, onde foi encontrado na última sexta (23). Ao ser capturado, ele confessou que matou Fernanda, negou que agredia a mulher com frequência e explicou que o crime foi cometido depois de uma discussão. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.
Com informações de Mayra Bandeira

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados