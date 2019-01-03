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Afogamento

Homem pula em rio para fugir da polícia e morre afogado em Castelo

Paulo Henrique Ferreira Leal foi abordado pela polícia em uma moto, fugiu e pulou no rio

Publicado em 03 de Janeiro de 2019 às 18:52

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 jan 2019 às 18:52
De acordo com a polícia, Paulo Henrique Ferreira Leal morreu afogado e o corpo foi encontrado na localidade de Cava Roxa Crédito: Pixabay
O corpo de um homem de 43 anos foi encontrado na tarde desta terça-feira (02) no interior de Castelo, no Sul do Estado, agarrado a vegetação às margens do Rio Castelo. Paulo Henrique Ferreira Leal morreu afogado. No dia anterior, segundo a Polícia Militar, a vítima fugiu de uma abordagem dos militares.
De acordo com a polícia, Paulo Henrique Ferreira Leal morreu afogado e o corpo foi encontrado na localidade de Cava Roxa.
No dia anterior, Paulo Henrique Ferreira Leal foi abordado pela polícia com uma motocicleta que possuía restrição policial. Ele fugiu, abandonou o veículo e pulou no rio.
Familiares estiveram no local e reconheceram a vítima. O resgate do Corpo de Bombeiros foi ao local e o corpo foi removido por uma funerária.
Homem pula em rio para fugir da polícia e morre afogado em Castelo

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