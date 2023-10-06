Homem passa as mãos nos seios de jovem, é agredido e preso em Vila Velha

Após ser agredido por populares e vizinhos da vítima, o homem foi preso Crédito: Reprodução

Um homem de 36 anos foi preso após passar as mãos nos seios de uma jovem de 18 anos e tentar levá-la para um terreno baldio para estuprá-la. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira enquanto a mulher passava por uma do bairro Boa Vista, em Vila Velha

Em entrevista ao repórter da TV Gazeta, Daniel Marçal, a vítima - que não quis ser identificada - contou que ia para a casa da mãe buscar a filha quando o suspeito passou e a cumprimentou.

“Ele passou e falou ‘ei’ e não respondi porque não conhecia. Ele passou a mão no meu peito e tentou me arrastar para o terreno vazio perto da escola da minha filha”, contou a jovem.

No momento que tentava arrastar a jovem, um vizinho da vítima passou de carro e parou para perguntar o que estava acontecendo. Com a negativa, o suspeito saiu correndo, mas pessoas que estavam no local o alcançaram e em seguida bateram nele com um pedaço de madeira.

“A população estava transtornada e quando chegamos, ele estava amarrado de joelhos com um fio. Achamos que era furto, mas se constatou como tentativa de estupro. A vítima estava transtornada”, explicou o subinspetor Martinelli da Guarda Municipal de Vila Velha.

Machucado, o homem foi levado à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da Praia do Suá, em Vitória, e em seguida encaminhado ao Plantão Especializado da Mulher, também na Capital, onde permaneceu até o início desta noite.