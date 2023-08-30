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Na frente da filha

Homem não aceita término, expulsa ex de casa e é preso em Vila Velha

Mulher de 28 anos disse que está separada do homem há um mês, mas ele não aceita término e, na noite de terça-feira (29), os dois discutiram, resultando na ação do suspeito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2023 às 11:38

Publicado em 30 de Agosto de 2023 às 11:38

Uma mulher de 28 anos foi expulsa da própria casa pelo ex-companheiro na frente da filha deles, de sete anos, na noite da última terça-feira (29), no bairro Cidade da Barra, em Vila Velha. O fato ocorreu durante uma discussão entre eles porque, segundo a vítima, o homem de 33 anos, não aceita o término do relacionamento. O suspeito acabou preso.
Consta em boletim de ocorrência da Polícia Militar que, segundo relato da mulher aos militares, ela está separada do suspeito há um mês, mas ele não aceita o término. Na noite de terça-feira, durante uma briga entre eles, com medo de ser agredida, ela se trancou com a filha dentro do quarto.
Revoltado, o homem entrou no cômodo e a puxou pelo braço, jogando-a na rua sob fortes ameaças. Quando ele começou a xingá-la, os vizinhos foram ao local ajudá-la e soltaram a mão do suspeito, que segurava o braço da ex-companheira.
A vítima acionou a Polícia Militar. Conforme o boletim de ocorrência, quando os policiais chegaram, encontraram a mulher aos prantos na calçada do lado oposto de sua casa, enquanto o homem esbravejava na frente da residência, completamente alterado e com sintomas de embriaguez.
Na frente dos policiais, o suspeito continuou insultando a mulher. Ele foi encaminhado ao Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória, onde foi autuado em flagrante por injúria e vias de fato na forma da Lei Maria da Penha. Como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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