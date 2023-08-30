Homem não aceita término, expulsa ex de casa e é preso em Vila Velha

Uma mulher de 28 anos foi expulsa da própria casa pelo ex-companheiro na frente da filha deles, de sete anos, na noite da última terça-feira (29), no bairro Cidade da Barra, em Vila Velha . O fato ocorreu durante uma discussão entre eles porque, segundo a vítima, o homem de 33 anos, não aceita o término do relacionamento. O suspeito acabou preso.

Consta em boletim de ocorrência da Polícia Militar que, segundo relato da mulher aos militares, ela está separada do suspeito há um mês, mas ele não aceita o término. Na noite de terça-feira, durante uma briga entre eles, com medo de ser agredida, ela se trancou com a filha dentro do quarto.

Revoltado, o homem entrou no cômodo e a puxou pelo braço, jogando-a na rua sob fortes ameaças. Quando ele começou a xingá-la, os vizinhos foram ao local ajudá-la e soltaram a mão do suspeito, que segurava o braço da ex-companheira.

A vítima acionou a Polícia Militar. Conforme o boletim de ocorrência, quando os policiais chegaram, encontraram a mulher aos prantos na calçada do lado oposto de sua casa, enquanto o homem esbravejava na frente da residência, completamente alterado e com sintomas de embriaguez.