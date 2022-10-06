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Planalto Serrano

Homem morre e outro fica ferido após ataque a tiros na Serra

Segundo a Polícia Militar, o crime foi provocado por rivais do tráfico de drogas da região; vítima que sobreviveu foi socorrida para o Hospital Jayme dos Santos Neves, também no município
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

06 out 2022 às 17:49

Publicado em 06 de Outubro de 2022 às 17:49

Uma arma de 9mm foi encontrada no local do crime, segundo PM
Uma arma de 9mm foi encontrada no local do crime, segundo PM Crédito: Reprodução
Dois homens foram baleados na tarde desta quinta-feira (06) dentro de um estúdio de tatuagem no bairro Planalto Serrano, na Serra. Uma das vítimas, identificada como Adriano Neves de Jesus, de 23 anos, morreu no local. Segundo a Polícia Militar, o ataque foi provocado por rivais do tráfico de drogas da região.
Conforme apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, Adriano teria envolvimento com o tráfico de drogas há menos de quatro meses e já tinha sido preso por receptação. Uma pistola 9 mm foi encontrada com a vítima.
Homem morre e outro fica ferido após ataque a tiros na Serra
Ainda de acordo com a PM, o suspeito do assassinato chegou ao estúdio e pediu informações como se fosse um cliente. Quem conversou com ele, inicialmente, foi a filha do dono do estabelecimento, de 10 anos. Na sequência, o criminoso pediu para entrar e atirou nas duas vítimas. O outro homem baleado foi socorrido com vida para o Hospital Jayme dos Santos Neves, também no município.
Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram a intensa movimentação de viaturas policiais na região. 
Polícia Civil informou que foi acionada e que a ocorrência ainda está em andamento. Quando mais informações forem fornecidas, esta matéria será atualizada. 

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