Homem morre e outro fica ferido após ataque a tiros na Serra

Conforme apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta , Adriano teria envolvimento com o tráfico de drogas há menos de quatro meses e já tinha sido preso por receptação. Uma pistola 9 mm foi encontrada com a vítima.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito do assassinato chegou ao estúdio e pediu informações como se fosse um cliente. Quem conversou com ele, inicialmente, foi a filha do dono do estabelecimento, de 10 anos. Na sequência, o criminoso pediu para entrar e atirou nas duas vítimas. O outro homem baleado foi socorrido com vida para o Hospital Jayme dos Santos Neves, também no município.