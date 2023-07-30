Homem morre após ser baleado dentro de carro de aplicativo em Cariacica

Dois homens foram baleados dentro de um carro de aplicativo enquanto seguiam para uma casa de shows no bairro Planeta, em Cariacica, na noite de sábado (29). Suspeitos de motocicleta interceptaram o veículo e dispararam. Uma das vítimas, que não teve a identidade divulgada, não resistiu aos ferimentos e morreu quando já estava no Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage.
Segundo relato do motorista de aplicativo à Polícia Militar, os dois homens embarcaram no bairro Vila Prudêncio, também em Cariacica, para ir até a casa de shows. Quando chegaram perto do destino, dois suspeitos em uma motocicleta interceptaram o carro e atiraram contra as vítimas.
"Eles falaram que iam buscar as meninas em determinado lugar e depois iam retornar para a casa deles. Chegando no lugar, fecharam o carro. Aí o rapaz desceu da moto, puxou a porta do carro, abriu e alvejou os dois jovens. Achei que fosse um assalto. Tirei o telefone do suporte, mas aí ele passou direto e vi que não era um assalto. Um dos jovens tentou fugir. Quando um deles tentou correr, puxou a maçaneta e foi aí que destravou o carro e eles conseguiram abrir a porta", relatou o motorista ao repórter André Falcão, da TV Gazeta. Ele pediu para não ser identificado.
O motorista de aplicativo seguiu com as duas vítimas até o PA de Alto Lage, mas um deles não resistiu e morreu na unidade de saúde. O outro, de 19 anos, foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Ainda de acordo com a polícia, os jovens iriam encontrar duas mulheres na porta da casa de shows. Testemunhas contaram que o carona da moto desceu, abriu a porta de trás do carro e atirou várias vezes. O motorista de aplicativo ficou muito abalado com a situação.
"Eu contei uns dez tiros. Achei que eles iam matar todo mundo que estava no carro. É complicado... Você fica revivendo aquele momento a todo instante. Fica com medo até de sair da casa"
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e até o momento nenhum suspeito foi detido. "A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", reforçou a corporação.