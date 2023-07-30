Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Homem morre após ser baleado dentro de carro de aplicativo em Cariacica

Vítima e outro homem seguiam para uma casa de shows, no bairro Planeta, quando foram atingidos por tiros disparados por suspeitos, que estavam em uma moto
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

30 jul 2023 às 11:56

Publicado em 30 de Julho de 2023 às 11:56

Jovens estavam indo buscar duas mulheres próximo a uma casa de shows quando foram baleados
Jovens estavam indo buscar duas mulheres próximo a uma casa de shows quando foram baleados Crédito: Ramon Porto
Dois homens foram baleados dentro de um carro de aplicativo enquanto seguiam para uma casa de shows no bairro Planeta, em Cariacica, na noite de sábado (29). Suspeitos de motocicleta interceptaram o veículo e dispararam. Uma das vítimas, que não teve a identidade divulgada, não resistiu aos ferimentos e morreu quando já estava no Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage.
Segundo relato do motorista de aplicativo à Polícia Militar, os dois homens embarcaram no bairro Vila Prudêncio, também em Cariacica, para ir até a casa de shows. Quando chegaram perto do destino, dois suspeitos em uma motocicleta interceptaram o carro e atiraram contra as vítimas.
"Eles falaram que iam buscar as meninas em determinado lugar e depois iam retornar para a casa deles. Chegando no lugar, fecharam o carro. Aí o rapaz desceu da moto, puxou a porta do carro, abriu e alvejou os dois jovens. Achei que fosse um assalto. Tirei o telefone do suporte, mas aí ele passou direto e vi que não era um assalto. Um dos jovens tentou fugir. Quando um deles tentou correr, puxou a maçaneta e foi aí que destravou o carro e eles conseguiram abrir a porta", relatou o motorista ao repórter André Falcão, da TV Gazeta. Ele pediu para não ser identificado.
Motorista de aplicativo acredita que homens atiraram pelo menos 10 vezes no carro
Motorista acredita que homens atiraram pelo menos 10 vezes contra o carro Crédito: Ramon Porto
O motorista de aplicativo seguiu com as duas vítimas até o PA de Alto Lage, mas um deles não resistiu e morreu na unidade de saúde. O outro, de 19 anos, foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Ainda de acordo com a polícia, os jovens iriam encontrar duas mulheres na porta da casa de shows. Testemunhas contaram que o carona da moto desceu, abriu a porta de trás do carro e atirou várias vezes. O motorista de aplicativo ficou muito abalado com a situação.
"Eu contei uns dez tiros. Achei que eles iam matar todo mundo que estava no carro. É complicado... Você fica revivendo aquele momento a todo instante. Fica com medo até de sair da casa"
X - Motorista de aplicativo
Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e até o momento nenhum suspeito foi detido. "A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", reforçou a corporação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Polícia Civil Tiros Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados