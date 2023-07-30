Homem morre após ser baleado dentro de carro de aplicativo em Cariacica

"Eles falaram que iam buscar as meninas em determinado lugar e depois iam retornar para a casa deles. Chegando no lugar, fecharam o carro. Aí o rapaz desceu da moto, puxou a porta do carro, abriu e alvejou os dois jovens. Achei que fosse um assalto. Tirei o telefone do suporte, mas aí ele passou direto e vi que não era um assalto. Um dos jovens tentou fugir. Quando um deles tentou correr, puxou a maçaneta e foi aí que destravou o carro e eles conseguiram abrir a porta", relatou o motorista ao repórter André Falcão, da TV Gazeta. Ele pediu para não ser identificado.