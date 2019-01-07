Homem morre afogado em represa de Nova Venécia

Um homem morreu afogado em uma represa em Nova Venécia neste domingo (6), por volta das 11 horas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima estava bebendo com os amigos antes de entrar na água para nadar.

A corporação não soube informar a identidade da vítima pois ela estava sem documento de identificação. No entanto, os bombeiros acreditam que ele tenha entre 30 a 40 anos.

Segundo o dono da propriedade onde a vítima foi encontrada, que preferiu não se identificar, o homem era conhecido como Bugiganga. Ele é de Mantena, em Minas Gerais, e chegou ao Estado no sábado (5) para trabalhar.

“Eu não cheguei a conhecê-lo, ele iria começar a trabalhar nas terras com a colheita de café nesta segunda-feira (7) após a indicação de amigos que já estavam aqui”, relata.