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Homem morre afogado em represa de Nova Venécia

A vítima era de Minas Gerais e havia acabado de chegar à cidade pára trabalhar na colheita do café

Publicado em 06 de Janeiro de 2019 às 23:09

Raquel Lopes

Raquel Lopes

Publicado em 

06 jan 2019 às 23:09
Um homem morreu afogado em uma represa em Nova Venécia neste domingo (6), por volta das 11 horas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima estava bebendo com os amigos antes de entrar na água para nadar.
A corporação não soube informar a identidade da vítima pois ela estava sem documento de identificação. No entanto, os bombeiros acreditam que ele tenha entre 30 a 40 anos. 
Segundo o dono da propriedade onde a vítima foi encontrada, que preferiu não se identificar, o homem era conhecido como Bugiganga. Ele é de Mantena, em Minas Gerais, e chegou ao Estado no sábado (5) para trabalhar.
“Eu não cheguei a conhecê-lo, ele iria começar a trabalhar nas terras com a colheita de café nesta segunda-feira (7) após a indicação de amigos que já estavam aqui”, relata.
 

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