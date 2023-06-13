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Ciúmes

Homem mata namorado da ex por não aceitar fim do relacionamento no Sul do ES

Crime ocorreu na noite desta segunda-feira (12) em jerônimo Monteiro; já o suspeito foi preso na casa de familiares, em Muqui, onde tentou se esconder
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

13 jun 2023 às 17:08

Publicado em 13 de Junho de 2023 às 17:08

Um homem de 21 anos foi detido em flagrante pela Polícia Militar, na noite desta segunda-feira (12), no município de Muqui. Ele é suspeito de matar a facadas o namorado da ex-mulher, em Jerônimo Monteiro, também na região Sul do ES. O homem ferido chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. 
A ocorrência foi no Bairro Vila Cruzeiro, em Jerônimo Monteiro. Os policiais foram acionados por volta das 22h30 e, no local, uma mulher informou que o ex-marido, de 21 anos, esfaqueou o atual namorado, de 33 anos, por não aceitar o fim do relacionamento com ela. A vítima chegou a ser socorrida pelo Samu, mas morreu no hospital.
De acordo com a Polícia Militar, o indivíduo quebrou o vidro da casa e arrombou a porta. A mãe da jovem tentou intervir, mas foi agredida pelo homem na cabeça com um pedaço de madeira. Aos policiais, a jovem informou que terminou o relacionamento justamente por causa das agressões, mas nunca registrou ocorrência.
O suspeito fugiu de carro, mas foi detido na zona rural de Muqui, na casa de um familiar, onde tentava se esconder. De acordo com a Polícia Militar, a arma do crime não foi localizada, e teria sido dispensada na estrada.
A Polícia Civil informou que o suspeito, de 21 anos, foi conduzido à 6ª Delegacia Regional de Alegre, e autuado em flagrante por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha e por homicídio qualificado por motivo fútil, com impossibilidade de defesa da vítima. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

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