Homem mata namorado da ex por não aceitar fim do relacionamento no Sul do ES

Um homem de 21 anos foi detido em flagrante pela Polícia Militar , na noite desta segunda-feira (12), no município de Muqui. Ele é suspeito de matar a facadas o namorado da ex-mulher, em Jerônimo Monteiro, também na região Sul do ES. O homem ferido chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu.

A ocorrência foi no Bairro Vila Cruzeiro, em Jerônimo Monteiro. Os policiais foram acionados por volta das 22h30 e, no local, uma mulher informou que o ex-marido, de 21 anos, esfaqueou o atual namorado, de 33 anos, por não aceitar o fim do relacionamento com ela. A vítima chegou a ser socorrida pelo Samu, mas morreu no hospital.

De acordo com a Polícia Militar, o indivíduo quebrou o vidro da casa e arrombou a porta. A mãe da jovem tentou intervir, mas foi agredida pelo homem na cabeça com um pedaço de madeira. Aos policiais, a jovem informou que terminou o relacionamento justamente por causa das agressões, mas nunca registrou ocorrência.

O suspeito fugiu de carro, mas foi detido na zona rural de Muqui, na casa de um familiar, onde tentava se esconder. De acordo com a Polícia Militar, a arma do crime não foi localizada, e teria sido dispensada na estrada.