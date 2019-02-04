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Vila Velha

Homem mantém a filha refém em apartamento em Itapoã; PM está no local

Uma equipe da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) está no local para tentar a rendição dele
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2019 às 17:12

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 17:12

Crédito: Fernando Madeira
Após horas de negociação, uma criança de três anos foi libertada pelo pai. A menina foi mantida refém dentro do apartamento em que morava, em Itapoã, Vila Velha. A motivação do crime ainda não foi informada.
O acionamento ao Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) foi feito por volta das 11h50. Equipes da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) estiveram no local para tentar a rendição do homem (armado com uma faca) e, consequentemente, a liberação da filha dele. Equipes do Samu também foram acionadas. O condomínio foi isolado pela Polícia Militar durante toda a ocorrência.
> Feirante é assassinado na Serra
Um vizinho contou que o homem sempre foi tranquilo e nunca viu uma alteração de comportamento por parte dele. "Ninguém nunca observou nenhuma alteração. É estranho, a gente não está entendendo nada", disse.
Por volta das 16h20, a criança foi resgatada e passa bem. Ela está com os avós. O homem foi levado do local em uma ambulância.
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