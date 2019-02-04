Homem mantém a filha refém em apartamento em Itapoã; PM está no local

Crédito: Fernando Madeira

Após horas de negociação, uma criança de três anos foi libertada pelo pai. A menina foi mantida refém dentro do apartamento em que morava, em Itapoã Vila Velha . A motivação do crime ainda não foi informada.

O acionamento ao Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) foi feito por volta das 11h50. Equipes da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) estiveram no local para tentar a rendição do homem (armado com uma faca) e, consequentemente, a liberação da filha dele. Equipes do Samu também foram acionadas. O condomínio foi isolado pela Polícia Militar durante toda a ocorrência.

Um vizinho contou que o homem sempre foi tranquilo e nunca viu uma alteração de comportamento por parte dele. "Ninguém nunca observou nenhuma alteração. É estranho, a gente não está entendendo nada", disse.