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Criminalidade

Homem luta com bandido e consegue impedir roubo de carro no ES

O assalto aconteceu no bairro Alvorada, em Vila Velha

Publicado em 22 de Março de 2019 às 00:06

Publicado em 

22 mar 2019 às 00:06
Fiat uno foi levando por dois bandidos no bairro Alvora, Vila Velha Crédito: Divulgação
Um chaveiro de 34 anos correu atrás de um carro que estava sendo levado por dois suspeitos, na noite desta quinta-feira (21), no bairro Alvorada, em Vila Velha. De acordo com Jefferson Simoura Ribeiro, ele estava em uma empresa de ônibus, conversando com um dos funcionários, quando ouviu o barulho do veículo saindo. Ao sair para olhar, foi surpreendido com ladrões levando seu carro, um Fiat Uno.
"Eu estava conversando e quando eu ouvi o barulho eu pensei: Esse carro é meu! Quando eu corri para olhar, eles estavam saindo com meu carro. Como o trânsito estava lento, eu não pensei duas vezes eu corri atrás", contou Jefferson. 
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O chaveiro correu atrás do veículo e entrou no banco do carona, surpreendendo os bandidos. Ele destacou que os bandidos ficaram sem reação pois não esperavam aquela atitude. "Eles não estavam esperando que eu fosse atrás deles. Eu já entrei no carro batendo no motorista. O assaltante do banco de trás fugiu", relatou.
Jefferson entrou então em luta corporal com um dos suspeitos e chegou ser confundido por quem passava na rua. "Eles chegaram a pensar que eu que estava assaltando, que eu era o ladrão", contou.
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Agentes da  guarda municipal de Vila Velha que estavam em um sinal, próximo ao local do assalto, chegaram e prederam um dos suspeitos.  "Quando nós chegamos lá os dois estavam no chão. A princípio foi até difícil saber quem era a vítima, já que tivemos a informação trocada", destacou o agente Moraes.
 Morais contou que a informação que recebeu foi de que um assaltante tentava tirar uma vítima do do carro, mas a história foi inversa. "Só quando chegamos lá que fomos entender que a vítima era quem tentava tirar o suposto bandido de dentro do veículo. Ele dizia: 'eu que sou a vítima, eu que sou a vítima", completou. 
O acusado de assalto e a vítima foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha. No local, o suspeito negou o crime. 
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