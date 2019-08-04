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Crime

Homem leva facada durante churrasco em Vila Velha

A motivação seria uma repreensão feita pela vítima, que não teria aceitado

Publicado em 04 de Agosto de 2019 às 15:57

Publicado em 

04 ago 2019 às 15:57
Um homem, de 49 anos, foi preso depois de ferir um familiar com golpe de faca, durante um churrasco. A confusão aconteceu na noite de sábado (03), no bairro Vale Encantado, em Vila Velha. A vítima foi levada ao hospital e passou por cirurgia no abdômen.
Walter deu duas facadas no marido da nora, em Vila Velha Crédito: Divulgação
De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu na rua Jaguaré, quando o homem identificado como Walter Pereira Nascimento, desferiu dois golpes no marido da enteada. A motivação do crime seria uma repreensão feita pela vítima, 34, que Walter não teria aceitado.
>Mulher dá facadas no namorado e vai assistir televisão em Vitória
À polícia, a companheira de Walter relatou que o suspeito chegou alcoolizado no local e o genro foi tirar satisfações, neste momento, nervoso, o suspeito foi até a churrasqueira, pegou uma faca e atingiu o abdômen e o braço esquerdo da vítima.
Para a polícia, Walter relatou que estava se defendendo pois havia levado vários socos no rosto, mas a polícia destacou que o homem não tinha marcas na face.
>Mulher tenta matar marido com facada no pescoço em Mucurici
O Ciodes foi acionado e, quando uma viatura da Polícia Militar chegou ao local, o suspeito estava sentado na calçada e relatou a briga.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi chamada. A vítima foi encaminhada para o Hospital São Lucas, em Vitória, onde passou por uma cirurgia.
Já Walter foi levado pela guarnição para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha e autuado por tentativa de homicídio por motivo fútil e encaminhado esta manhã para o presídio.

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