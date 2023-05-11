Homem invade quiosque, furta garrafas de uísque e é preso em Vila Velha

Um homem de 41 anos foi preso no início da manhã desta quinta-feira (11) após furtar três garrafas de uísque e parte da fiação de um quiosque da Praia de Itaparica, em Vila Velha . Imagens cedidas pelo proprietário do estabelecimento mostram o indivíduo, identificado como Michel Rodrigues, agindo com calma quando estava sozinho no local, por volta das 4h40 da madrugada. O suspeito, no entanto, não conseguiu fugir antes da chegada da Polícia Militar ao local.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o subgerente do quiosque, que preferiu não se identificar, contou que não é a primeira vez que o local foi alvo de assaltantes. Na madrugada desta quinta-feira, porém, ele conseguiu chegar ainda durante o ato criminoso.

Homem invade quiosque em Itaparica e tenta levar garrafas de whisky Crédito: Reprodução | Videomonitoramento

O subgerente afirmou que estava dormindo quando o alarme do quiosque foi acionado, justamente apontando a presença do suspeito. Por meio de um aplicativo no celular, ele identificou que havia uma movimentação estranha no quiosque, o que o levou até o local.

"Eu não estava acompanhando as imagens na hora, mas o sistema de alarme indicou presença de alguém lá dentro. O alarme tocava e eu parei para olhar o aplicativo", contou à reportagem.

O subgerente, então, foi ao local e conseguiu ficar frente a frente com Michel Rodrigues. Ele segurou o homem até a chegada da polícia.

"Quando cheguei, encontrei ele aqui. Acho que ele tomou um susto, estava tentando sair por uma lona que rasgou. Mas deu ruim, porque eu cheguei. Consegui segurar ele até a chegada da polícia" Subgerente do quiosque - Prefere não ter o nome detalhado

Somando as três garrafas de bebida alcoólica e a fiação, o subgerente do quiosque calcula um prejuízo de R$ 300. Ele conta, no entanto, que uma semana antes o prejuízo foi muito maior.

O mesmo quiosque foi invadido há poucos dias. Da primeira vez, segundo o subgerente, o prejuízo foi superior a R$ 35 mil - foram roubados monitores, teclados, portas, um nobreak e mantimentos. De acordo com o subgerente, ao menos três pessoas teriam participado do crime. Mas ele não soube dizer se alguém foi preso pelo crime.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que Michel Rodrigues apresenta, no sistema, entradas e saídas do sistema penitenciário desde julho de 2012. Ele foi solto pela última veza após um alvará expedido pala Justiça em dezembro de 2022.

A reportagem de A Gazeta procurou as polícias Militar e Civil para saber qual foi o encaminhamento dado ao suspeito.