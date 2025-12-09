Home
Imagem de perfil de Felipe Sena

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 12:36

Um homem invadiu uma igreja durante a missa, derrubou hóstias e ameaçou um padre na noite de segunda-feira (8). A confusão aconteceu durante a comemoração ao Dia de Nossa Senhora da Conceição, no Santuário de São Benedito, em Serra Sede, no Espírito Santo.

Testemunhas contaram que depois de ser contido, o suspeito fez ameaças ao padre, gritando que voltaria para matá-lo

Homem invade igreja durante missa, derruba hóstias e ameaça padre no ES

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento que o suspeito é imobilizado por agentes da Guarda Municipal da Serra. Ele foi encaminhado para um hospital psiquiátrico, onde segue internado. Testemunhas contaram que depois de ser contido, o suspeito fez ameaças ao padre, gritando que voltaria para matá-lo.

"Ele invadiu a igreja no momento da comunhão. Na entrada, logo esbarrou no bispo auxiliar, derrubou algumas hóstias no chão e foi pra cima do altar. O padre pressentiu que ele ia jogar uma bíblia no altar e na tentativa de proteger, essa bíblia bateu no corpo do padre", contou um fiel. 

O religioso não ficou ferido e não precisou de atendimento médico. A missa seguiu normalmente depois que o suspeito foi detido.

(Com informações do g1 ES)

